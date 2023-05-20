Кейт Міддлтон показала, як займається бджільництвом (фото)

Дружина майбутнього короля Великобританії відзначила Міжнародний день бджіл.

41-річна принцеса Уельська Кейт Міддлтон вміло поводиться з бджолами на новому знімку, оприлюдненому її офіційними акаунтами у соцмережах.

Фото, зроблене одним із улюблених фотографів дружини принца Вільяма, Меттом Портеусом, викладене на честь Всесвітнього дня бджіл 20 травня і підкреслює власний внесок королівської родини у створення умов для процвітання бджільництва.

Кейт Міддлтон тримає бджіл у своєму будинку в Анмер-Голлі і навіть виготовляє власний мед. Раніше вона привезла із собою баночку зі своєї колекції, щоб показати школярам, коли кілька років тому відвідувала Лондонський музей історії природи.

Бджільництво — це хобі, яке принцеса поділяє зі своїм братом Джеймсом Міддлтоном.

Кейт Міддлтон займається бджільництвом Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

"Кайфуємо від #WorldBeeDay🐝 Бджоли є життєво важливою частиною нашої екосистеми, і сьогодні є чудова можливість підвищити обізнаність про важливу роль бджоли та інших запилювачів у збереженні здоров'я людей та планети", — свідчить підпис до публікації.

Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Покійна королева Єлизавета ІІ також займалася бджільництвом, а після її смерті комахи перейшли у власність Чарльза ІІІ.

Нагадаємо, напередодні Девід Бекхем подарував баночку домашнього меду королю Чарльзу ІІІ.

Також Фокус писав про діяльність Анджеліни Джолі у просуванні ідеї важливості порятунку бджіл.