Кейт Міддлтон показала, як займається бджільництвом (фото)
Дружина майбутнього короля Великобританії відзначила Міжнародний день бджіл.
41-річна принцеса Уельська Кейт Міддлтон вміло поводиться з бджолами на новому знімку, оприлюдненому її офіційними акаунтами у соцмережах.
Фото, зроблене одним із улюблених фотографів дружини принца Вільяма, Меттом Портеусом, викладене на честь Всесвітнього дня бджіл 20 травня і підкреслює власний внесок королівської родини у створення умов для процвітання бджільництва.
Кейт Міддлтон тримає бджіл у своєму будинку в Анмер-Голлі і навіть виготовляє власний мед. Раніше вона привезла із собою баночку зі своєї колекції, щоб показати школярам, коли кілька років тому відвідувала Лондонський музей історії природи.
Бджільництво — це хобі, яке принцеса поділяє зі своїм братом Джеймсом Міддлтоном.
"Кайфуємо від #WorldBeeDay🐝 Бджоли є життєво важливою частиною нашої екосистеми, і сьогодні є чудова можливість підвищити обізнаність про важливу роль бджоли та інших запилювачів у збереженні здоров'я людей та планети", — свідчить підпис до публікації.
Покійна королева Єлизавета ІІ також займалася бджільництвом, а після її смерті комахи перейшли у власність Чарльза ІІІ.
Нагадаємо, напередодні Девід Бекхем подарував баночку домашнього меду королю Чарльзу ІІІ.
Також Фокус писав про діяльність Анджеліни Джолі у просуванні ідеї важливості порятунку бджіл.