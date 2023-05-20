Кейт Миддлтон показала, как занимается пчеловодством (фото)
Жена будущего короля Великобритании отметила Международный день пчел.
41-летняя принцесса Уэльская Кейт Миддлтон умело обращается с пчелами на новом снимке, обнародованном ее официальными аккаунтами в соцсетях.
Фото, сделанное одним из любимых фотографов жены принца Уильяма, Мэттом Портеусом, выложено в честь Всемирного дня пчел 20 мая и подчеркивает собственный вклад королевской семьи в создание условий для процветания пчеловодства.
Кейт Миддлтон держит пчел в своем доме в Анмер-Холле и даже изготовляет собственный мед. Раньше она привезла с собой баночку из своей коллекции, чтобы показать школьникам, когда несколько лет назад посещала Лондонский музей истории природы.
Пчеловодство – это хобби, которое принцесса разделяет со своим братом Джеймсом Миддлтоном.
"Кайфуем от #WorldBeeDay🐝 Пчелы являются жизненно важной частью нашей экосистемы, и сегодня есть прекрасная возможность повысить осведомленность о важной роли пчел и других опылителей в сохранении здоровья людей и планеты", — свидетельствует подпись к публикации.
Покойная королева Елизавета II также занималась пчеловодством, а после ее смерти насекомые перешли в собственность Чарльза ІІІ.
Напомним, накануне Дэвид Бекхэм подарил баночку домашнего меда королю Чарльзу ІІІ.
Также Фокус писал о деятельности Анджелины Джоли в продвижении идеи важности спасения пчел.