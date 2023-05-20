З діамантовим кольє та в компанії чоловіка: Сальма Хаєк у Каннах-2023 (фото)

Зірка екрану та її чоловік Франсуа Анрі-Піно відвідали премʼєру нового фільму Мартіна Скорсезе.

56-річна мексикано-американська акторка Сальма Хаєк зʼявилася на червоній доріжці Каннського кінофестивалю-2023 в компанії свого чоловіка, французького бізнесмена Франсуа-Анрі Піно. Про це пише Glamour.

У суботу, 20 травня 2023 зірка фільму "Фріда" вийшла до сотень фотографів на Лазуровому узбережжі у розкішній темно-фіолетовій сукні з екстремальним декольте та кількома шарами воланів. Вечірній образ Хаєк доповнила діамантовим кольє та кількома лаконічними аксесуарами. Волосся акторка зібрала в охайну зачіску.

Сальма та 60-річний Франсуа-Анрі Піно відвідали премʼєру нового фільму режисера Мартіна Скорсезе "Вбивці місячної квітки". Чоловік знаменитості був у класичному чорному костюмі з білою сорочкою та метеликом.

Сальма Хаєк з чоловіком у Каннах Фото: Getty Images

З 16 по 27 травня 2023 на Французькій Рив’єрі відбувається 76-й Каннський кінофестиваль — одна з найважливіших подій кіноіндустрії.

Сальма Хаєк у Каннах Фото: Getty Images

Мексикано-американська акторка та французький бізнесмен одружилися у 2009 році. Вони виховують спільну доньку Валентину, яка час від часу виходить із зірковою мамою у світ.

Нагадаємо, Сальма Хаєк зʼявилася на публіці зі своєю єдиною донькою.

Також Фокус писав про глянцевий образ Сальми Хаєк на Met Gala-2023.