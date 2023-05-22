22 травня 2023: Миколая Чудотворця — що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна стригтися та працювати з гострими предметами.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Миколая Чудотворця. Один із найвідоміших і найвпливовіших святих Миколай помер 19 грудня 345 року (звідси і "зимова" дата вшанування пам'яті), а 22 травня 1087 року його мощі, що виділяють миро, перенесли до Бару з Світ Лікійських, щоб захистити від нападів мусульман. Саме тому пам'ять Миколая Чудотворця вшановують і 19 грудня, і 22 травня ("літнього Миколая").
Що не можна робити 22 травня:
- стригтися;
- працювати із гострими предметами;
- відмовляти у допомозі;
- залишатися комусь винним.
Народні прикмети та повір'я:
- йде дощ — уродить зерно;
- квіти на горобині – осінь буде короткою;
- чути жаб до багатого врожаю вівса;
- вночі чути грім – чекайте тепло.
День ангела святкують:
Микола, Северин, Сергій, Денис.
Народилися цього дня:
1859 — сер Артур Конан Дойль (пом. 1930), знаменитий англійський письменник, творець Шерлока Холмса;
1879 — Симон Петлюра (убитий в 1926), український військовий і політичний діяч;
1970 — Наомі Кемпбелл, британська супермодель, кіноактриса і співачка;
1974 — Арсеній Яценюк, український політик, прем'єр-міністр України (2014-2016).
Також у цей день:
1861 — Тараса Шевченка перепоховали в Каневі на Чернечій горі;
1892 — доктор Вашингтон Шеффілд винайшов тюбик для зубної пасти;
1906 — американські авіаконструктори брати Райт отримали патент на винайдений ними літак;
1919 — у Києві в церкві святого Миколая відбулося перше богослужіння українською мовою (цей день неофіційно вважається днем народження Української Автокефальної Православної Церкви);
1990 — фірма "Microsoft" анонсувала вихід операційної системи Windows 3.0.