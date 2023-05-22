Названа вартість похорону королеви Єлизавети ІІ

Британська монархиня пішла із життя у вересні 2022 у віці 96 років.

Похорон королеви Єлизавети II і прощання з монархом у вересні 2022 коштували британському уряду приблизно 162 мільйони фунтів стерлінгів (майже 200 мільйонів доларів, або понад 7 млрд гривень). Про це пише AP News.

"Пріоритет уряду полягав у тому, щоб ці заходи пройшли гладко та з належним рівнем гідності, одночасно організовуючи безпеку та порядок", — сказав у заяві Джон Глен, головний секретар британського казначейства.

За попередніми даними, лише охорона коштувала 7,5 млн доларів.

Державні похорони Єлизавети ІІ, які відбулися 19 вересня 2022, були першими у королівстві після похорону колишнього прем'єр-міністра Вінстона Черчилля в 1965 році.

Історичний захід, на якому були присутні світові лідери та високопоставлені особи, відбувся після 10-денної національної жалоби після смерті королеви у віці 96 років. Вона перебувала на троні 70 років і влітку 2022 відзначила свій Платиновий ювілей правління.

Королева Єлизавета ІІ Фото: Getty Images

Сотні тисяч людей тоді зібралися до лондонського Вестмінстер-холу, аби попрощатися з королевою. Єлизавета ІІ та її чоловік принц Філіп, який пішов з життя у квітні 2021, були поховані в каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку.

Останній королівський похорон до цього відбувся для матері королеви у 2002 році. Витрати на нього оцінювалися приблизно в 5,4 млн фунтів стерлінгів (приблизно 240 млн гривень).

Королева Єлизавета ІІ Фото: Getty Images

Нагадаємо, королева Камілла одягла на церемонію коронації кольє покійної Єлизавети ІІ.

Також Фокус писав про взаємостосунки Єлизавети ІІ та Меган Маркл незадовго до смерті монарха.