Названа вартість похорону королеви Єлизавети ІІ
Британська монархиня пішла із життя у вересні 2022 у віці 96 років.
Похорон королеви Єлизавети II і прощання з монархом у вересні 2022 коштували британському уряду приблизно 162 мільйони фунтів стерлінгів (майже 200 мільйонів доларів, або понад 7 млрд гривень). Про це пише AP News.
"Пріоритет уряду полягав у тому, щоб ці заходи пройшли гладко та з належним рівнем гідності, одночасно організовуючи безпеку та порядок", — сказав у заяві Джон Глен, головний секретар британського казначейства.
За попередніми даними, лише охорона коштувала 7,5 млн доларів.
Державні похорони Єлизавети ІІ, які відбулися 19 вересня 2022, були першими у королівстві після похорону колишнього прем'єр-міністра Вінстона Черчилля в 1965 році.
Історичний захід, на якому були присутні світові лідери та високопоставлені особи, відбувся після 10-денної національної жалоби після смерті королеви у віці 96 років. Вона перебувала на троні 70 років і влітку 2022 відзначила свій Платиновий ювілей правління.
Сотні тисяч людей тоді зібралися до лондонського Вестмінстер-холу, аби попрощатися з королевою. Єлизавета ІІ та її чоловік принц Філіп, який пішов з життя у квітні 2021, були поховані в каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку.
Останній королівський похорон до цього відбувся для матері королеви у 2002 році. Витрати на нього оцінювалися приблизно в 5,4 млн фунтів стерлінгів (приблизно 240 млн гривень).
Нагадаємо, королева Камілла одягла на церемонію коронації кольє покійної Єлизавети ІІ.
Також Фокус писав про взаємостосунки Єлизавети ІІ та Меган Маркл незадовго до смерті монарха.