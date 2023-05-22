Дженніфер Лопес та Бен Аффлек помічені за поцілунками на шопінгу (фото)

Незважаючи на чутки про сварки, які ходили навколо пари останнім часом, Джей Ло та Бен Аффлек виглядають щасливими.

53-річну американську співачку та акторку Дженніфер Лопес помітили з чоловіком і дітьми на шопінгу в Беверлі-Хіллз. Зіркове подружжя сфотографували, коли вони ніжно цілувалися. Про це пише Daily Mail.

Для сімейної прогулянки Джей Ло одягла жовто-коричневу смугасту сукню з відкритою спиною. Свій образ вона доповнила коричневими босоніжками з ремінцями на танкетці та сумкою на ланцюжку Yves Saint Laurent. Золоті сережки-кільця та сонцезахисні окуляри завершили ансамбль Лопес.

50-річний актор та режисер Бен Аффлек вибрав повсякденний комфортний образ. Він одягнув сині джинси, білу футболку та кремову сорочку на ґудзиках. Власник "Оскара" доповнив ансамбль коричневими кросівками Nike та чорними сонцезахисними окулярами.

Зіркове подружжя взяло із собою на шопінг дітей Джей Ло — 15-річних близнюків Макса та Емме. На кадрах видно, що стоячи на пішохідному переході, Лопес та Аффлек притиснулися один до одного і ніжно поцілувалися.

Нагадаємо, Бен Аффлек і Дженніфер Лопес влаштували демонстрацію почуттів на червоній доріжці.

Раніше Фокус писав про те, що Лопес та Аффлек кілька разів посварилися на публіці, що породило розмови про проблеми у сім'ї. Пара одружилася у серпні минулого року.