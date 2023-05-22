Джулія Фокс прийшла на вечірку в Каннах з оголеними грудьми

Своє відверте вбрання Джулія доповнила прикрасами з діамантами.

33-річна американська модель та актриса Джулія Фокс прийшла на гала-вечір Art of Elysium 25th Anniversary у Каннах і знову змусила всіх говорити про себе та озиратися в її бік. Все через вбрання, яким епатажна модель, здається, переплюнула сама себе.

Вона з'явилася на червоній доріжці в абсолютно прозорому корсеті від Cameron Hancock, який зовсім не приховував оголених грудей, а також вдягнула двоярусну спідницю з довгим подолом від Sang Studio.

Свій образ Джулія доповнила сяючими прикрасами з діамантами, злегка недбалою зачіскою та блискучою помадою темного кольору.

Джулії не звикати шокувати публіку своїми виходами. Вона неодноразово з'являлася в дуже відвертих вбраннях, а по вулицях Лос-Анджелеса і зовсім недавно розгулювала в чоловічих трусах, одягнувши до них білий топ з написом "висококласне біле сміття" та коричневий блейзер.

Незважаючи на своє модне чуття, зірка не була присутня на Met Gala-2023, натомість розкритикувавши запрошених знаменитостей за відсутність моди та кумівство.

"Якби йшлося про моду, я б там була, але це не так. Це про політику, привілеї, хто ваші батьки і скільки грошей ви заробляєте", — сказала вона.

Раніше Фокус писав, що Джулія Фокс внесла вражаючу заставу за брата, підозрюваного у виробництві зброї.