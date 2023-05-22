У новому серіалі за участю Пріянки Чопри є образа на адресу Кейт Міддлтон.

Серіал "Цитадель" "завдав удару" по принцесі Уельській.

У новому серіалі Amazon Prime Video "Цитадель" за участю гарної подруги Меган Маркл Пріянки Чопри є образливий коментар на адресу Кейт Міддлтон. Про це пише Daily Mail.

У третьому епізоді серіалу 40-річна індійська акторка Пріянка Чопра, яка грає агента шпигунства Надю Сінь, під час зустрічі з кримінальним авторитетом інструктує іншого персонажа сказати: "Головнокомандувач збройних сил? З таким же успіхом ви могли б запитати мене, як пролізти між ними Кембриджській!"

Міддлтон була названа принцесою Уельською після того, як королева Єлизавета II померла у вересні минулого року, але вона, ймовірно, все ще носила титул герцогині Кембриджської, коли знімався перший сезон "Цитаделі".

Колишня "Міс світу" очевидно знала, що непристойне зауваження про Міддлтон було у сценарії.

Чопра вже багато років товаришує з 41-річною Меган Маркл і навіть була присутня на її весіллі з принцом Гаррі у 2018 році.

Пріянка Чопра та Меган Маркл

Нагадаємо, близька подруга Меган Маркл розповіла, як посварилася з герцогинею.

Раніше Фокус писав, що Пріянка Чопра відвідала показ серіалу в атласній сукні фуксії.