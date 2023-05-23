Модель plus-size Ешлі Грем блищала у прозорій мінісукні на Каннському кінофестивалі

Знаменита модель не соромиться своїх пишних форм і часто радує фанатів відвертими образами.

35-річна американська супермодель Ешлі Грем відвідала вечірку Vanity Fair x Prada під час кінофестивалю Каннського кінофестивалю. Про це пише PageSix.

Грем, яка нещодавно була названа журналом Maxim "найсексуальнішою жінкою у світі", виглядала неймовірно в блискучій прозорій сукні Prada. Під нього модель plus-size одягла чорний бюстгальтер та короткі шорти з високою талією.

Ешлі Грем Фото: Instagram @ashleygraham

Вона поєднувала сріблясто-чорний образ з відповідною сумкою Prada, інкрустованою дорогоцінним камінням, металевими туфлями на підборах і срібними сережками, а своє волосся вона залишила розпущеним.

"Je suis arrivée", — підписала вона серію фото та відео у своєму Instagram-акаунті, зроблені в її готелі.

Ешлі Грем

Деякі з підписників Грем, схоже, не погодилися зі зміною її ваги: "Отже... вона більше не вважається моделлю великих розмірів. Вона виглядає неймовірно, але я хотів, щоб більше жінок представляли жінок більших розмірів".

"Я навіть не впізнав, хто це був, ще одна фігуриста та ідеальна знаменитість, втрачена через захоплення Ozempic", — додав інший.

Ешлі Грем Фото: Instagram @ashleygraham

Однак багато хто став на захист моделі: "Коментарі тут жахливі. Вона нікому не зобов'язана підтримувати один розмір на все життя. Це визначення позитивності антитіл. Боже. Дозвольте їй жити в тому розмірі, в якому вона зараз".

"Всі ці люди засмучені тим, що ти схудла, — прокоментував інший фанат. — Виглядаєш приголомшливо! Що ще дивніше, так це твоя здатність бути впевненою в собі в будь-якому розмірі".

Раніше Фокус писав, що Ешлі Грем вийшла на червону доріжку у кастомній сукні Dolce & Gabbana.