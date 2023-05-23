Ешлі Грем у пишній кастомній сукні Dolce & Gabbana на 76-му Каннському кінофестивалі

Модель plus-size привернула до себе загальну увагу в ансамблі Dolce&Gabbana.

Related video

35-річна американська супермодель Ешлі Грем вийшла на червону доріжку у кастомній сукні Dolce & Gabbana. Зірка відвідала прем'єру фільму "Клуб нуль" на 76-му щорічному Каннському кінофестивалі. Про це пише Daily Mail.

Грем, яка нещодавно була названа журналом Maxim "найсексуальнішою жінкою у світі", виблискувала в синій пишній сукні з відкритими плечима і рюшами, а також довгим шлейфом, що розвівається позаду неї. Розкішний ансамбль модель plus-size доповнила чорними босоніжками на шпильці.

Ешлі Грем Фото: Instagram @ashleygraham

Ешлі одягла сліпуче ефектне кольє та сережки-кільця з діамантами. Знаменитість зібрала своє темне волосся у стильну зачіску та зробила вечірній макіяж.

Ешлі Грем Фото: Instagram @ashleygraham

Нагадаємо, Ешлі Грем в епізоді "Milk Drunk: The Podcast" розповіла, що її 34-річний чоловік, продюсер Джастін Ервін зробив вазектомію. Подружжя, яке одружується з 2010 року, вже має трьох дітей — 3-річного Ісаака, а також однорічних хлопчиків-двійнят Малахи та Романа.

Також Фокус писав, що Ешлі Грем з'явилася на червоній доріжці Met Gala-2023 у сукні зі структурованого оксамиту та атласу, яку створив британський дизайнер Гарріс Рід.