Король Чарльз "купив" мовчання костюмерки своєї покійної матері в обмін на будинок

Анджела Келлі переїхала з Віндзора та підписала угоду про нерозголошення в обмін на нову резиденцію.

Анджела Келлі, костюмерка та близька подруга королеви Єлизавети, після її смерті мала намір написати мемуари і їй було б про що розповісти, але в Букінгемському палаці "купили" її мовчання. Про це пише Daily Mail.

Анджела Келлі займала котедж на території Віндзорського замку, але цього тижня вона виїхала до нової резиденції на півночі країни. Нове житло їй надала корона, а саме король Чарльз. Але жити там Анжела зможе, тільки якщо більше не писатиме про покійну королеву Єлизавету.

Вона й так опублікувала вже дві книги, але з дозволу Єлизавети, і в неї був дозвіл від королеви на написання третьої, але принц Чарльз був дуже незадоволений і зробив усе, щоб нові мемуари не побачили світ.

Зараз король уклав угоду з костюмеркою покійної королеви, яка забороняє їй ділитися королівськими секретами в обмін на нове життя на Півночі.

Анджела Келлі покинула Віндзор

Старший радник палацу, який діє від імені короля, представив Келлі новий NDA — угоду про нерозголошення — для підписання угоди.

Високопоставлене джерело назвало цю угоду "наказом про закриття рота", який ускладнить майбутні доходи, засновані на публічних викриттях королівської родини. За умовами угоди Келлі заборонено використовувати слова "король" та "палац" у комерційних цілях.

Зміст і турбота про Келлі було прописано в заповіті королеви, так що обійти його король Чарльз ніяк не міг, але він зробив все для того, щоб захистити її спадщину.

Уродженка Ліверпуля, нагороджена Королівським орденом Вікторії у 2012 році, розповіла друзям в Instagram, що переїжджає на північ, сказавши: "Готуюсь до прощання. Я нарешті переїжджаю у свій новий будинок, який нарешті зможу називати Своїм Будинком. Я переїжджаю в Пік-Дистрикт, трохи далі Шеффілда, тож не надто далеко від сім'ї… З нетерпінням чекаю нових пригод”.

Хоча Анджела Келлі була фавориткою покійної королеви та навіть могла називатися її подругою, інші придворні та персонал її не любили. У Букінгемському палаці її прозвали AK-47 — на честь її ініціалів та штурмової гвинтівки через її безжалісну трудову етику у поєднанні з сумнозвісним характером.

Анджела Келлі та королева Єлизавета

Було відомо, що Келлі зневажливо спілкувалася навіть із принцами. Гаррі назвав її головною винуватицею скандалу з тіарами, який стався перед його весіллям з Меган Маркл.

Коли королева померла у вересні минулого року, її звільнили з посади, оскільки Камілла звикла працювати з Джекі Мікін, колишньою костюмеркою королеви-матері.

Без заступництва королеви Анджелі Келлі сказали, що вона має залишити свій будинок у Віндзорі, і її друзі побоювалися, що вона стане жертвою палацових перестановок. А сама вона, здавалося, нагнітала ситуацію, натякаючи, що не користується популярністю.

Минулого тижня в Instagram Келлі написала: "Я занадто стара, щоб турбуватися про те, кому я подобаюся, а кому не подобаюся!" Однак усе влаштувалося для неї якнайкраще.