Німецькі Кейт та Вільям. Баварський принц Людвіг влаштував королівське весілля з криміналісткою

Наречена вийшла заміж у фаті від українського бренду та попросила замість весільних подарунків жертвувати гроші для України.

Принц Людвіг Баварський, 40-річний праправнук останнього баварського короля Людвіга III, повінчався з 32-річною Софією-Олександрою Евекінк, уродженкою Сінгапуру, чиї предки були з Нідерландів та Канади. Чарівне королівське весілля відбулося у старовинній церкві Святого Каєтана в Мюнхені. Про це пише Bild.

Місцеві ЗМІ вже назвали вінчання принца "найбільшою німецькою королівською подією року". А нареченого і наречену назвали "німецькими Кейт і Вільямом", натякаючи на британських принца та принцесу Уельських.

Наречена обрала стриману мереживну сукню від Reem Acra. Її пошили на замовлення в Баварії, а вуаль була виготовлена українським брендом WONÁ Concept з елементами Баварії, Канади та Нідерландів. Завершальним штрихом стала баварська сапфірова квіткова тіара, яку запозичила родина її чоловіка.

Весілля принца Людвіга Баварського та Софі Евекінк

З церкви наречені відбули на вінтажному BMW 1950-го року. А весільний прийом влаштував двоюрідний брат нареченого — Франц, герцог Баварський, у прекрасному палаці Німфенбург.

Прийом влаштували у палаці Німфенбург

Принц Людвіг є праправнуком останнього короля Баварії. Його предок-тезка, король Людвіг III, правив з 1913 по 1918 рік. Він втратив свій трон наприкінці Першої світової війни, коли Німецька імперія розпалася і була створена Веймарська республіка, а в процесі скасовано всі німецькі державні монархії. Сьогодні нащадки — лише "претенденти" на німецький трон, завдання яких — представляти його історію.

Наречена у фаті від українського бренду Фото: Instagram Haus Bayern

Принц Людвіг Баварський, який вважався одним із найзавидніших парубків Європи, виріс у замку Кальтенберг. Він вивчав право в Геттінгені, де спеціалізувався на правах людини та міжнародному гуманітарному праві.

З 2014 року Людвіг жив у Кенії, де з партнерами заснував кілька некомерційних організацій, які захищають диких тварин. Він також спеціально навчався управляти маєтком у фамільній резиденції палацу Німфенбург, оскільки одного разу він успадкує його, бувши старшим чоловіком у сім'ї. Хоч принц Леопольд і не успадкує престол, але дуже заможна людина. Його сім'я володіє старовинною броварнею Konig Ludwig Schlossbrauerei, яка була заснована в 1516 році, замком XIII століття Кальтенберг, і фабрикою у місті Фюрстенфельдбрук.

Софі, 1989 року народження, раніше працювала в Організації Об'єднаних Націй у галузі охорони здоров'я та прав людини та зараз працює над докторською дисертацією на юридичному факультеті Оксфордського університету. Також вона викладала у Кримінологічному центрі.

Вона брала участь у G7 та G20, у кліматичному саміті COP26 та Всесвітньому економічному форумі. Дізнавшись про заручини, батько нареченого похвалив майбутню невістку, сказавши: "Людвіг зробив добрий вибір. Моя майбутня невістка — дуже розумна та освічена жінка".

Наречений та наречена попросили не дарувати їм весільні подарунки, а закликали робити пожертвування на користь України, де триває війна з РФ.

Весілля принца Людвіга Баварського та Софі Евекінк

Історія будинку Віттельсбахів до якого належить Людвіг, сходить до XI століття, вона включала двох імператорів Священної Римської імперії. Ця сім'я пов'язана родинними зв'язками з усіма королівськими будинками Європи. І з будинком Віндзорів теж, через Софію Ганноверську, яка померла 1714 року.

Будинок Віттельсбахів знаходився в опозиції до нацистської партії, і герцог Баварський, якому тоді було 11 років, а також вся його родина утримувалась у концтаборі Дахау. Франц так і не одружився і залишився бездітним. Спадкоємцем будинку Віттельсбахів є його брат Макс, але Макс має п'ять дочок. Тож Людвіг, син їхнього троюрідного брата Луїтпольда, колись стане головою будинку Віттельсбах.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про другу весільну сукню Кейт Міддлтон, яку мало хто бачив, адже вона була призначена для вечірки у Букінгемському палаці.