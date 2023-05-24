Сальма Хаєк показала підготовку до Каннського кінофестивалю-2023 (фото)

Втім, зірку розкритикували її підписники.

56-річна мексикано-американська акторка Сальма Хаєк показала свою підготовку до Каннського кінофестивалю-2023. Знімками з Лазурового узбережжя Франції зірка фільму "Фріда" ділиться в Instagram з понад 24 млн підписників.

Знаменитість позувала на фоні заходу сонця в білосніжному халаті та з вечірнім макіяжем і зачіскою.

"Захід сонця у Каннах 🌅", — підписала серію французьких кадрів дружина Франсуа Анрі-Піно.

Сальма Хаєк

Втім, підписники знаменитості "не оцінили" її новий образ.

"Вона не схожа на себе 😢", "Я не знаю, що сталося, ти виглядала більш природньо (краще), кілька місяців тому 😢", "Наразі я подумала, що це Кім", "Ти щось зробила із собою, ти виглядаєш інакше, все ще прекрасна!! Але інша", — коментують нові фото Сальми її фоловери.

Сальма Хаєк Фото: Instagram/Salma Hayek Pinault

Канни-2023 56-річна акторка відвідала зі своїм чоловіком. Разом вони позували на основній червоній доріжці, а згодом стали гостями кількох вечірок на півдні Франції.

Нагадаємо, Сальма Хаєк в елегантному образі відвідала вечірку в Каннах.

Також Фокус писав про появу на червоній доріжці Каннського кінофестивалю-2023 Сальми Хаєк та її чоловіка Франсуа Анрі-Піно.