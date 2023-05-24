Канни 2023: Роберт Де Ніро і Тіффані Чен вперше вийшли у світ, як пара

Днями 79-річний актор повідомив про народження доньки від Тіффані, що стало сюрпризом для шанувальників.

Роберт Де Ніро вперше вийшов на червону доріжку зі своєю коханою Тіффані Чен, яка нещодавно народила йому дочку. Актор відвідав Каннський кінофестиваль. Про це пише Daily Mail.

79-річний актор та його 45-річна супутниця прийшли на прем'єру фільму "Вбивці квіткового місяця".

А потім разом відвідали закриту вечірку Vanity Fair x Prada — один із найпрестижніших прийомів Канн.

Пара трималася за руки та не приховувала почуттів один до одного.

Роберт Де Ніро та Тіффані Чен на вечірці Vanity Fair x Prada

Зірка "Скаженого бика" шокував фанатів раніше цього місяця, коли він підтвердив, що став батьком сьомої дитини і що це було заплановано.

Тіффані Чен, якій, як вважають, близько 45 років, 6 квітня народила дочку. І Роберт розповів, що дівчинку назвали Джіа Вірджинія Чен Де Ніро, показавши фото малюка.

Актор поспілкувався телефоном із провідною CBS Mornings Гейл Кінг минулого тижня. І розповів, що після народження дівчинки пара була "на сьомому небі від щастя".

Культовий актор вразив своїх фанатів, коли повідомив про народження доньки в інтерв'ю ET Canada.

Репортер запитав Де Ніро про його шістьох дітей, на що він поправив журналіста і сказав "сімох".

Щаслива пара була сфотографована такою, що тримається за руки в липні 2021 року, а в березні цього року Тіффані Чен сфотографували з кругленьким животом у Санта-Моніці, штат Каліфорнія.

Вважається, що Тіффані та Роберт вперше зустрілися у 2015 році, коли разом працювали над фільмом "Стажист".

Тіффані мала невелику роль інструктора з тай-чі, яка допомагала персонажу Роберта.

Роберт Де Ніро та Тіффані Чен на Каннському кінофестивалі Фото: Getty Images

Але актор ніяк не коментував свої стосунки з Тіффані, хоч їх часто бачили разом. Вони навіть відзначили день народження Роберта на яхті невдовзі після того, як він оголосив про розлучення зі своєю дружиною Грейс Хайтауер.

У квітні 2022 року суддя ухвалив, що 66-річна Грейс має отримувати 1 мільйон доларів на рік і що пара розділить виторг після продажу свого будинку за 20 мільйонів доларів.

Причиною розлучення стали непомірні витрати Грейс. Колишня стюардеса, як повідомляли інсайдери, забагато витрачала, і купувала діаманти.