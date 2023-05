Принц Гаррі зазнав нової поразки у Великій Британії

Протистояння принца Гаррі та МВС Великобританії триває вже не перший рік.

Принц Гаррі програв спробу подати другий позов до Високого суду проти Міністерства внутрішніх справ щодо його заходів безпеки під час візиту до Великобританії, повідомляє Hello.

Герцог Сассекський хотів оскаржити рішення суду про те, що йому не дозволяється приватно оплачувати особисту охорону, яку здійснювали б співробітники британської поліції. Адвокати Гаррі вимагали судового перегляду відхилення його пропозиції заплатити за захист у Великій Британії після того, як його заходи безпеки змінилися, коли він склав із себе обов'язки працюючого члена королівської родини.

За інформацією таблоїду, юристи МВС єдиним фронтом виступили проти того, щоб дозволити багатим людям "купувати" безпеку у поліції.

Проте Гаррі отримав право на повний судовий перегляд проти Міністерства внутрішніх справ основного рішення про відмову в його захисті. Його адвокати також можуть оскаржити нову заборону.

Рішення заборонити подавати другий позов було ухвалено на тлі судового розгляду у Високому суді за участю герцога, в якому він подає позов проти Mirror Group Newspapers (MGN) у зв'язку зі звинуваченнями в незаконному зборі інформації.

Гаррі також очікує рішення про те, чи можуть бути продовжені аналогічні справи проти видавців Associated Newspapers Limited (ANL) та News Group Newspapers (NGN). У цьому ж переліку – рішення щодо позову герцога про наклеп проти ANL – видавця Daily Mail and Mail on Sunday – у зв'язку зі статтею про його справу проти МВС.

