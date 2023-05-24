Кейт Міддлтон відмовилася дати автограф дитині: у чому причина

Кейт Міддлтон не порушила б протокол заради групи школярів, які просять у неї автограф.

Принцеса Уельська ввічливо відмовилася, коли молоді люди попросили її підписатися під час несподіваного візиту на виставку квітів у Челсі на першому Дитячому пікніку. Про це пише People.

"Мене звуть Кетрін. Мені не дозволено ставити свій підпис, це лише одне з тих правил", — сказала вона, коли допитлива дитина запитала, чому вона не ставить свій автограф.

Дружина принца Вільяма не залишила дітей розчарованими, а натомість створила для них кілька симпатичних малюнків.

"Я не можу написати своє ім'я, але я вмію малювати", — пояснила Мідлтон дітям.

Потім вона почала малювати квітку для 7-річної дівчинки на ім'я Рубі, дерево для іншого учня та ставок, оточений рослинами, для третьої дитини.

Згідно з Daily Express, членам королівської родини не дозволяється давати автографи шанувальникам. Це робиться для підтримки безпеки та запобігання зловживанню та підробці їх підписів.

Принцу Вільяму та королю Чарльзу III, а також іншим британським королівським особам не дозволяється ставити свій підпис, хоча 74-річний монарх порушив протокол у 2010 році, коли дав автограф жертві руйнівної повені, написавши: "Чарльз 2010".

Міддлтон є прихильником королівських правил, хоча у квітні вона порушила протокол, коли зробила манікюр із червоним лаком на церковну службу у великодню неділю замість загальноприйнятого світло-рожевого відтінку чи прозорого.