Український футболіст Олександр Зінченко та Влада Седан повідомили, що чекають на другу дитину

Захисник лондонського "Арсеналу" поділився у соцмережах зворушливим відео.

Відомий український футболіст Олександр Зінченко та телеведуча Влада Седан повідомили, що незабаром знову стануть батьками. Вони опублікували миле відео у Instagram.

Захисник лондонського "Арсеналу" та збірної України Олександр Зінченко показали знімок УЗД та підписали відео: "Ми чекаємо на тебе".

Відео, опубліковане Олександром Зінченком та Владою Седан

Олександр Зінченко та Влада Седан публічно оголосили про свої стосунки у 2019 році. Тоді Влада розповідала про перемогу збірної України над збірною Сербії, брала коментарі у футболістів, і Зінченко поцілував її у прямому ефірі.

Пара перестала приховувати свої стосунки і в соцмережах почали з'являтися спільні фото.

Пропозицію своєї коханої Зінченко зробив найромантичнішим чином: серед букетів троянд на полі НСК "Олімпійський". Сталося це за день після матчу збірної України проти Португалії. Українці тоді перемогли та гарантували собі вихід на Євро-2020.

Весілля пара зіграла двічі. Спочатку була скромна реєстрація шлюбу у Великій Британії в березні 2020-го, потім була пишна церемонія в Україні.

Підготовка до весілля тривала пів року. На нареченій була розкішна сукня від відомого ізраїльського бренду Galia Lahav із колекції Lе Secret Royal. Цей бренд віддають перевагу Бейонсе і Дженніфер Лопес. Образ Влада доповнила босоніжками Jimmy Choo. Наречений вибрав total look від Dolce&Gabbana.

На весіллі пари виступали Дан Балан, Віра Брежнєва та Monatik. А потім подали шестиярусний торт.

А вже 1 серпня 2021 року у Зінченка та Седан народилася донька Єва.

Олександр Зінченко з донькою Євою

Нагадаємо, зараз родина футболіста живе у Великій Британії. Зінченко з перших днів вторгнення ЗС РФ в Україну активно підтримує свою країну та дає інтерв'ю, розповідаючи про те, що відбувається.