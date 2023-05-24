Шакіра благає Тома Круза не фліртувати з нею

Наразі знаменитість зосереджена на вихованні своїх дітей — Саші та Мілана.

46-річна колумбійська співачка Шакіра благає Тома Круза не залицятися до неї. Про це пише Daily Mail.

Колишня дівчина Жерара Піке просить 60-річного голлівудського актора припинити флірт з нею після того, як вони зустрілися на Гран-прі Формули-1 у Маямі.

Після того, як зірка сцени та Том Круз були сфотографовані разом, у мережі почали припускати, що знаменитості зустрічаються.

Однак для американського актора, який, як повідомлялося, надіслав співачці букет квітів після прогулянки, стане новиною, що вона наразі не шукає кохання та стосунків.

Повідомлялося, що артистка, яка нещодавно переїхала до США із Європи, наразі зосереджена на своїх дітях на тлі розриву з їхнім батьком Жераром Піке.

Том Круз і Шакіра Фото: Getty Images

Інсайдер додав, що після зустрічі із Шакірою в Тома Круза "паморочилася голова" і він поводився так само, як після зустрічі зі своєю колишньою дружиною Кеті Голмс.

Джерело зазначило: "Вона не хоче збентежити або засмутити його, але з її боку немає ніякого потягу чи романтики — вона просто була дружньою".

Шакіра Фото: burberry

Нагадаємо, тим часом Жерар Піке показав рідкісне фото з новою коханою Кларою Чіа Марті.

Також Фокус писав про спільну пісню Шакіри та її двох синів.