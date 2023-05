Померла "королева рок-н-ролу" Тіна Тернер

Володарка восьми премій "Греммі" пішла із життя у своєму домі у Швейцарії.

Відома американська співачка Тіна Тернер (справжнє імʼя — Анна Мей Буллок) померла на 84-му році життя. Про це пише Sky News.

Як повідомляється, одна з найвидатніших рок-вокалісток і володарка восьми премій "Греммі" пішла із життя у своєму домі у Швейцарії. Про це розповів виданню представник артистки.

"Тіна Тернер, "Королева рок-н-ролу" мирно померла сьогодні у віці 83 років після тривалої хвороби у своєму будинку в Куснахті поблизу Цюриха, Швейцарія. З нею світ втрачає легенду музики та приклад для наслідування", — зазначається в офіційній заяві.

Тіна Тернер, яка народилася в США і була громадянкою Швейцарії, стала однією з найулюбленіших рок-співачок, відома низкою хітів, зокрема The Best, Proud Mary, Private Dancer і What's Love Got to Do With It.

Уперше знаменитість здобула популярність разом із колишнім чоловіком Айком Тернером, з яким вони були одружені з 1962 по 1978. Зокрема в репертуарі колишнього подружжя була пісня River Deep Mountain High.

У 2007 році Айк Тернер, один із засновників рок-н-рола, пішов із життя. За офіційною версією, від передозування наркотиками.

Домашнє насильство, якому колишній чоловік піддавав Тіну, було задокументовано в голлівудському біографічному фільмі 1993 року з Анджелою Бассет у головній ролі, який отримав три "Оскари".

З 2013 року Тіна Тернер була одружена з 67-річним німцем Ервіном Бахом. У той же рік вона відмовилась від американського громадянства та отримала швейцарське. У співачки було четверо дітей — Ронні, Раймон, Айк молодший і Майкл. Проте Ронні та Раймон (її біологічні діти) померли раніше за матір.

