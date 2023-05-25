Легендарна Барбра Стрейзанд показала свою вишиванку та розповіла про своє українське коріння

У січні цього року знаменитість приєдналася до глобальної благодійної платформи United24.

81-річна американська акторка, співачка та композиторка Барбра Стрейзанд приєдналася до платформи United24, глобальної ініціативи на підтримку України, запущеної 5 травня 2022 року українською владою під час російського вторгнення в Україну. Разом із іншими світовими знаменитостями вона допомагає просувати цей проєкт, спрямований на збір коштів для допомоги українцям, які постраждали від війни. На своїй сторінці у Facebook знаменитість розповіла про подарунок.

"Отримала гарну вишиванку від United24. На цій вишиванці можна побачити візерунки Тернопільської області, звідки мої дідусі та бабусі по батькові в Україні. Можна виграти таку ж, пожертвувавши на реконструкцію школи в Бузовій. Давайте допоможемо українським дітям повернутися до школи", — написала вона та продемонструвала вишиванку.

Фото: Barbra Streisand/Facebook

Раніше бренд ETNODIM за підтримки Музею Івана Гончара створив 13 унікальних вишиванок для зіркових послів. Їх зробили у двох примірниках, один із яких розіграють серед донорів платформи.

Кожна зі створених вишиванок — особлива. Наприклад, на вишитій для американського актора та сценариста Лієва Шрайбера зображені орнаменти Одеської області, звідки походять його предки. На вишиванці футбольної легенди Андрія Шевченка як киянина розквітли каштани. А в основі вишиванки канадської акторки Кетрін Винник лежить традиційний орнамент Галичини, де народилися бабуся й дідусь зірки. Вишиванки отримали також Іванна Сахно, Мак Рейнольдс, Мішель Азнавічус та інші знаменитості.

Щодо розіграшу, то, щоб стати його учасником, потрібно пожертвувати 24 долари та вибрати вишиванку, яка подобається найбільше. Збір триває з 18 травня до 1 червня.

Барбра Срейзанд — одна з ікон американської культури. Вона — володарка двох "Оскарів" у номінаціях "Найкраща акторка" та "Найкраща оригінальна пісня", а також премій "Еммі", "Греммі" та "Золотий глобус".

Одна з найвідоміших пісень Барбри Срейзанд "Woman in Love"

Із перших днів війни вона виступила на підтримку України й активно допомагає нашій країні та навіть стала лауреаткою премії "Генеза", якою відзначають єврейських активістів та неурядові організації за їхні зусилля в допомозі народу України.

Раніше Фокус писав, що уродженець Бучі подарував вишиванку актору Арнольду Шварценеггеру.