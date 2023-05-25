Принц Гаррі та Меган Маркл наполягають, що історія про їхнє переслідування "не була перебільшена"

Реакцію публіки герцоги Сассекські вважають образливою.

Принц Гаррі та Меган Маркл "шоковані" реакцією на їхню "майже катастрофічну" автомобільну погоню в Нью-Йорку минулого тижня, повідомляє Us Weekly.

"Вони наполягають на тому, що їхня розповідь про автомобільну погоню не була перебільшеною, і коли люди говорять інакше, це дуже образливо та ненормально", — зазначив інсайдер.

Представник герцога і герцогині Сассекських стверджує, що після того, як дружина принца Гаррі була нагороджена на церемонії Women of Vision Awards 16 травня, вони разом із матір’ю акторки Дорією Регланд були переслідувані навʼязливими папараці навколо Мангеттена.

"Минулої ночі герцог і герцогиня Сассекські та пані Регланд були залучені в майже катастрофічну автомобільну погоню через групу дуже агресивних папараці", — сказав представник пари.

Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty

"Ця невпинна гонитва, яка тривала більше двох годин, призвела до численних зіткнень за участю інших водіїв на дорозі, пішоходів і двох поліцейських Нью-Йорка".

"Хоча бути публічною особою пов’язано з певним інтересом з боку громадськості, це ніколи не повинно відбуватися за рахунок чиєїсь безпеки".

Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty Images

Нагадаємо, герцоги Сассекські одним вчинком могли убезпечити себе від інциденту в Нью-Йорку.

Також Фокус писав про чутки щодо готельного номеру, який принц Гаррі "знімає, аби втекти від Меган Маркл".