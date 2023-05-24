Принц Гаррі відреагував на чутки про "номер, куди він втікає від Меган Маркл"

Повідомлялося, що син короля Чарльза ІІІ одразу після переслідування папараці поїхав до готелю сам.

Related video

Представник принца Гаррі відповів на чутки в мережі про те, що герцог Сассекський знімав номер у готелі, аби провести там час без Меган Маркл. Про це пише Page Six.

Співробітник королівського подружжя спростовує твердження, що менший син Чарльза ІІІ знімав приватний номер у готелі. У принца Гаррі немає готельного номеру, який він нібито використовує, щоб втекти від дружини Меган Маркл.

Представник герцога Сассекського розвінчав чутки, сказавши: "Це неправда".

Джерела раніше стверджували, що 38-річний Гаррі має приватну кімнату в розкішному готелі неподалік від його будинку в Монтесіто, штат Каліфорнія, коли йому потрібно провести час наодинці.

Принц Гаррі Фото: Getty Images

Повідомлялося, що син британського короля одразу після переслідування папараці в Нью-Йорку поїхав до приватного номеру, проте представник подружжя вже спростував цю інформацію.

Меган Маркл та принц Гаррі Фото: Getty

Через погоню герцоги Сассекські могли потрапити в аварію. Втім, поліція міста вважає, що подружжя могло уберегти себе від інциденту однією дією.

Нагадаємо, принц Гаррі та Меган Маркл відзначили пʼяту річницю свого весілля.

Також Фокус писав про нову невдачу герцога Сассекського у Великобританії.