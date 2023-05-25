53-річна Кетрін Зета-Джонс схудла і прийшла на вечірку в ефектній міні-сукні

Пара відвідала презентацію нового Aston Martin DB12 у Hotel du Cap-Eden-Roc.

Британська оскароносна актриса Кетрін Зета-Джонс у свої 53 роки демонструє неймовірну фігуру в чорній міні-сукні з блискітками, з'явившись із 78-річним чоловіком Майклом Дугласом на презентації нового Aston Martin DB12 у Hotel du Cap-Eden-Roc в Антібі (Франція).

Сукня знаменитості відрізнялася глибоким асиметричним вирізом горловини та розкльошеними рукавами. Зірка доповнила образ взуттям на шпильці та вечірнім макіяжем, особливо виділивши очі.

На фото видно, що і так струнка Кетрін ще більше схудла, і це сильно видають її ноги. Що це – результат дієти чи інші фактори – невідомо.

Кетрін Зета-Джонс із чоловіком Майклом Дугласом Фото: Getty Images

Що стосується Майкла, то він виглядав на тлі своєї дружини куди скромніше, одягнувши темно-синій костюм і світлу сорочку з розстебнутим коміром. Він розслаблено позував поряд з ефектною Кетрін, а також сфотографувався з актором Тобі Магуайром.

Пара перебуває на півдні Франції одночасно з Канським кінофестивалем, який проходить всього за кілька кілометрів уздовж узбережжя від Антиби.

Минулого тижня донька Майкла та Кетрін, 20-річна Керіс, разом із батьками з'явилася на килимовій доріжці у Каннах. Вона виглядала елегантно в блідо-рожевому сітчастому платті з квітковим принтом і вирізами на стегнах у поєднанні з туфлями на платформі.

Коли сім'я піднялася на червоні сходи, Керіс і Кетрін поцілували Майкла в щоки.

Подружжя також має 22-річного сина Ділана, який є випускником Університету Брауна.

Раніше Фокус писав, що Кетрін Зета-Джонс дуже любить своїх дітей і часто висловлює любов до них, публікуючи зворушливі знімки у соцмережах.