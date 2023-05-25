Брітні Спірс уперше за роки воззʼєдналася зі своєю мамою

Між жінками були серйозні непорозуміння через тривалу опіку над знаменитістю.

41-річна американська співачка Брітні Спірс уперше за багато років возз’єдналася зі своєю матір’ю Лінн. Про це пише TMZ.

Володарка "Греммі" та її мати зустрілися в її будинку в Південній Каліфорнії, і вони витратили пів години на розмову-примирення, повідомило джерело.

Згідно зі звітом видання, виконавиця "була достатньо сприйнятливою, щоб дозволити їй увійти в дім і провести деякий час, щоб наздогнати час" під час зустрічі.

Розмова відбулася після багатьох років розбіжностей між ними, спричинених тривалою опікою Брітні, під якою чоловік Лінн і батько Брітні Джеймі контролював її до кінця 2021 року.

Брітні Спірс Фото: Getty Images

Як повідомляє видання, Лінн прилетіла зі своєї рідної Луїзіани до Лос-Анджелеса вранці в середу, і її доставили до квартири менеджера Брітні Кейда Гадсона. Звідти вона поїхала на таксі до будинку співачки з 29-річним Семом Асгарі.

Як повідомило джерело виданню, Брітні знала, що мати приїде в гості, але не знала, коли саме. Артистка та її мати провели разом близько пів години, зазначивши, що Асгарі також був поруч.

Зірка сцени та її мати останнім часом поступово налагоджували стосунки одна з одною, і Лінн вирішила, що настав правильний час для особистого примирення.

Як повідомило джерело виданню, Лінн "прагнула виправити ситуацію зі своєю донькою", і зустріч у середу стала кроком у цьому напрямку.

Брітні Спірс Фото: Скриншот

Нагадаємо, Брітні Спірс дуже переймається за свою безпеку та спить з ножем під ліжком.

Також Фокус писав про непорозуміння Брітні Спірс з її синами.