Кара Делевінь оголила декольте у розкішному образі на благодійній вечірці

Зірка подіумів, яка нещодавно пройшла курс терапії після пережитого нервового зриву, продовжує радувати шанувальників яскравими образами.

30-річна британська супермодель та акторка Кара Делевінь продемонструвала глибоке декольте на червоній доріжці 74-ї щорічної благодійної акції Parsons Benefit на Cipriani Wall Street у Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.

Знаменитість одягла стильний синій костюм від Balmain, що складається з брюк і блейзера з відкритими плечима і вирізом, який оголив її груди без бюстгальтера. Елегантне, але зухвале вбрання відрізнялося вбудованими рукавичками, а також великим синьо-срібним ґудзиком, який застібав піджак на талії Делевінь.

Кара Делевінь Фото: Getty Images

Зірка подіумів додала образу додаткового блиску, надівши гостроносі туфлі на підборах із блискучих кристалів. Вона поєднувала свій костюм із блакитними тінями для повік та нюдовою помадою на губах.

Шанувальники похвалили образ Делевінь: "Можливо, сьогодні Кара Делевінь покінчила зі мною", — написав один із них у Twitter. "Найкрасивіша жінка на планеті… навіть не дискусія", — відповів інший.

Нагадаємо, Кара Делевінь вийшла на червону доріжку Met Gala 2023 в образі Карла Лагерфельда.

Раніше Фокус писав, що Кара Делевінь прийшла на Coachella зі своєю дівчиною.