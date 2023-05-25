Светр з чорною вівцею та спортивна куртка. Історії найкультовіших речей принцеси Діани

Принцеса Діана була іконою стилю та законодавицею мод. І багато з її улюблених речей мають цікаву історію.

Принцеса Діана багато в чому випередила свій час, коли почала носити спортивні речі, змішувати стилі та користуватися кольоровою тушшю. І більшість з її образів стали культовими, як і історії, які стоять за ними. Серед таких речей: знаменита толстовка Virgin Atlantic, яку принцеса носила з велосипедними шортами, її светр із чорною вівцею та навіть сумочка Lady Dior, яку переназвали на честь Діани. Про історію цих речей розповідає Daily Mail.

Джемпер Fly Virgin Atlantic

Джемпер із кумедним малюнком принцеса носила часто, причому одягала його з короткими велосипедними шортами. Зараз так ходять селебріті і супермоделі, а тоді це була модна сенсація. За чутками, джемпер – це подарунок на весілля у 1981 році від сера Річарда Бренсона.

І принцесу часто бачили у толстовці, коли вона виходила зі спортзалу у клубі Chelsea Harbour Club у Лондоні.

Джемпер, подарований Річардом Бренсоном

Вона день у день відвідувала спортзал Chelsea Harbour Club у Лондоні в одній і тій же темно-синій толстовці та велосипедних шортах — зазвичай яскраво-жовтогарячого кольору.

Її улюблене вбрання пізніше стало причиною розчарування для папараці, тому що журнали не хотіли купувати знімки, де принцеса виглядає однаково.

Зношений светр Діана віддала своєму улюбленій тренерці Дженні Ріветт, яка пропрацювала з принцесою сім років.

Джемпер, подарований Річардом Бренсоном

Потім джемпер продали на аукціоні за 42 760 фунтів стерлінгів, що в десять разів перевищує очікувану ціну продажу.

Принцеса Діана та засновник Virgin сер Річард Бренсон протягом багатьох років підтримували тісну дружбу, і вона, як відомо, була постійним пасажиром на борту його літаків.

Светр "Чорна овечка"

Однією з найвідоміших речей Діани був її светр із чорною вівцею (Black Sheep), який вона одягала на кілька заходів у 1980-х роках.

Светр з кумедним зображенням рядів білих овечок та однією чорною серед них викликав справжній ажіотаж, коли вона вдягла його з джинсами на матч по поло влітку 1981 року.

Принцеса Діана у знаменитому светрі з чорною вівцею Фото: Getty Images

Джемпер був розроблений в 1979 році Саллі Мьюїр та Джоанною Осборн для їхньої лінії трикотажу Warm & Wonderful.

Багато хто вважав, що надягаючи цей светр, Діана натякає на те, що в королівській родині вона є аутсайдером.

Ширилися чутки, що Джемпер Діани був подарунком матері одного з пажів принцеси на її весіллі з принцом Чарльзом в 1981 році.

Знаменита сукня Hachi на одне плече

У 1983 році наряд Діани був підібраний Анною Гарві з Vogue, яка хотіла, щоб вона носила білу сукню від японського дизайнера Хачі. У цій сукні Діана з'явилася на прем'єрі "Восьминіжки" — фільму про Джеймса Бонда. А потім одягала на офіційні прийоми в Японії та Австралії.

Принцеса Діана у скандальній сукні

Вбрання критикували за відвертість. Особливо всіх обурювало оголене плече принцеси. Харві писала для Vogue: "Вона пишалася своєю фігурою і тим, наскільки вона була жіночною в цій сукні".

Студентська куртка Philadelphia Eagles

Принцеса Діана носила університетську куртку із символікою команди Philadelphia Eagles у 80-х та 90-х роках. Причому одягала з вузькою спідницею та туфлями на підборах. Тоді це було немислимо для королівської особи.

Історія, що стоїть за курткою, походить від похорону принцеси Монако Грейс у 1982 році.

Принцеса Діана та її університетська куртка

Джек Едельштейн, статистик і спостерігач радіомережі Eagles, товаришував із братом Грейс Келлі Джеком і тому був присутнім на похороні, де розмовляв з Діаною.

Пізніше він передав їхню бесіду: принцеса запитала, які кольори у команди, а коли він відповів: "зелений та сріблястий", то вона зазначила, що це її улюблені відтінки.

Джек замовив куртку і відправив її принцесі, на що вона відповіла запискою подяки, в якій було сказано, що вона носитиме її всюди. Так і сталося.

Сумочка "леді Діор"

Спочатку культова Lady Dior називалася Chouchou, але в 1995 році вона була перейменована, коли принцеса Діана першою отримала її в подарунок від Бернадетт Ширак на відкритті ретроспективи Поля Сезанна у Великому палаці в Парижі.

Принцеса Діана з сумочкою "леді Діор"

Діану рідко бачили без цієї сумки на руці, що робить її популярною й досі. Діана навіть попросила темно-синю версію, щоб вона підходила до її очей.

У компанії кажуть, що принцесі Діані сумка сподобалася через її сучасний та елегантний дизайн.

Екіпірування Halo Trust Landmine

Ще один образ Діани, що увійшов до історії, — захисний жилет Halo Trust, який носила принцеса під час свого візиту до Анголи в 1997 році.

Діана прогулялася розмінованою територією в африканській країні, щоб привернути увагу до проблеми з військовими боєприпасами.

Принцеса Діана в Анголі

Вбрання, що складається із жилета Halo Trust, штанів чинос Armani, білої сорочки на гудзиках із закоченими рукавами та пари лоферів кавового кольору, є одним з небагатьох, який демонструється в Кенсінгтонському палаці.

Візит відбувся лише за кілька місяців до того, як Діана загинула в автокатастрофі у Парижі.

Джемпер з повітряною кулькою

Принцеса почала носити джемпер організації British Lung Foundation, із червоною повітряною кулькою, коли стала патроном цієї організації у 1986 році.

Принцеса Діана та її джемпер з кулькою

Вона носила його з бейсболкою, блейзером, джинсами та коричневими черевиками у клубі Guards Polo Club у Віндзорі у 1988 році.

Благодійна організація Asthma and Lung, як і раніше, продає цей предмет за ціною 34,99 фунтів стерлінгів. Також він був показаний у п'ятому сезоні серіалу "Корона".

Нагадаємо, раніше Фокус писав про найвідоміші прикраси принцеси Діани, якими тепер володіють Кейт Міддлтон і Меган Маркл.