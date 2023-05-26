Названо головну схожість принцеси Шарлотти з королевою Єлизаветою II

Юна принцеса давно завоювала симпатії британців, і багато хто вбачає в ній все більше схожості з її прабабусею.

Восьмирічна принцеса Шарлотта, середня дитина принца та принцеса Уельських, росте дуже самодостатньою та серйозною. Чим старшою вона стає, тим більше дівчинка схожа на свою легендарну прабабусю Єлизавету II, пише Hello. Це відзначають не лише оглядачі, а й прості шанувальники монаршої родини.

Спочатку Шарлотта викликала фурор на коронації Чарльза III, коли з'явилася там в однакових вбраннях зі своєю матір'ю, Кейт Міддлтон. Проте багато хто схиляється до того, що все ж таки юна принцеса більше пішла у свою прабабусю, що вкотре підтвердило порівняння фотографій покійного монарха та її правнучки.

На майже ідентичних кадрах принцеса Шарлотта та Єлизавета II оглядаються через плече, спрямовуючи сталевий погляд у камеру.

"Я завжди казав, що принцеса Шарлотта – це образ королеви … цей рішучий погляд", "Принцеса Шарлотта – це та, з якою ви не захочете зв'язуватися. У неї – розум її прабабусі, серце її бабусі, зовнішність і сміливість її матері, але у неї є власна особистість", "Хотів би я, щоб вона була первістком. Якою дивовижною королевою вона була б!", "Цікаво, чи може принцеса Шарлотта стати королевою, якщо принц Джордж вирішить, що це не для нього?" – пишуть у коментарях.

Крім того, в мережі почали дискутувати, що принц Джордж дуже схожий на батька Єлизавети II, короля Георга VI, який завжди некомфортно почувався в центрі уваги.

"Можливо, він вирішить вести особисте життя у дорослому віці і передасть роль своїй сестрі, принцесі Шарлотті, яка вже демонструє сталеву рішучість, як Її Величність королева, навіть у свої вісім років", — припускають коментатори.

Принцеса Шарлотта показала себе сильною особистістю під час похорону королеви Єлизавети II. Дівчинка та її старший брат Джордж були зняті на відео, коли вони обмінювалися словами, чекаючи, поки труна Її Величності буде поміщена на королівський катафалк, і ясно видно, як Шарлотта каже Джорджу, що він має вклонитися.

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