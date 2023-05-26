Журналісти поставили крапку у чутках про весілля дочки Сінді Кроуфорд: що відомо

Про заручини пари заговорили у квітні цього року.

Днями у ЗМІ розлетілася інформація про те, що 21-річна дочка супермоделі Сінді Кроуфорд Кайя Гербер збирається заміж за 31-річного актора Остіна Батлера, оскільки останній зробив своїй дівчині пропозицію. Проте портал TMZ спростовує інформацію про заручини пари у квітні цього року.

Першим чутки розпустив відомий портал Deuxmoi, який збирає зіркові плітки. Нібито Кайя з радістю погодилася на пропозицію Остіна. Також говорилося, що пара не хотіла оголошувати публіці про свої плани на весілля.

Кайя та Остін зустрічаються з грудня 2021 року. Незважаючи на 10-річну різницю у віці, батьки дівчини дали добро на ці стосунки.

Раніше Батлер зустрічався із 34-річною Ванессою Гадженс. Вони були разом із 2011 по 2019 рік, проте актор так і не покликав її заміж. Що стосується Гербер, то вона була у стосунках із зіркою серіалу "Ейфорія" Джейкобом Елорді з вересня 2020 року по листопад 2021 року.

Матір Кайї, Сінді Кроуфорд, в одному зі своїх інтерв'ю сказала, що її дочка поєднує свою кар'єру та особисте життя так само, як вона робила це у 1980-х роках.

"Я думаю, вона бачить і розуміє, як ми з чоловіком справлялися з цим протягом багатьох років. Що не схоже на те, що ми ніколи не намагаємося сказати: "О, ми не можемо туди піти, бо нас можуть сфотографувати", – зазначила Кроуфорд.

Раніше Фокус писав, що Кайя Гербер знялася для обкладинки ELLE і сказала, що не заперечуватиме привілеїв.