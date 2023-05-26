У Бразилії знайшли тіло відомого актора, поховане у ящику під шаром бетону

Джефферсон Мачадо зник ще у січні цього року, а у лютому його оголосили зниклим безвісти.

Джефферсона Мачадо, відомого актора бразильських серіалів, знайшли у дерев'яному ящику, похованому під бетонною підлогою вбиральні в Ріо-де-Жанейро. Пошуки актора тривали із січня цього року. Про це пише NYpost.

Поліція та сімейний адвокат 44-річного актора повідомили, що тіло актора було засунуто в скриню, його шию обвивав металевий дріт, а його руки були пов'язані. Правоохоронці припускають, що його задушили.

Поки що жодних арештів не було зроблено, але поліція хоче допитати орендаря житла, де було знайдено тіло актора.

44-річний Джефферсон Мачадо зник зі свого будинку в Ріо-де-Жанейро в січні та був офіційно визнаний зниклим безвісти у лютому. Судмедексперти впізнали актора з відбитків пальців. Але зазначили, що той, хто закопав ящик з його тілом, полив його якоюсь рідиною, щоб відбити запах, а яму залив бетоном.

Джефферсон Мачадо працював моделлю та актором

Господиня вдома повідомила поліцію, що здала флігель якомусь чоловікові. Поліція хотіла б допитати його, але він зник.

Новий канал R7 повідомив, що Мачадо, схоже, знав людину, яка орендувала флігель, і що його бачили в гостях.

Мачадо зник зі свого будинку в Кампо-Гранді, 27-го числа, сусіди поскаржилися на гавкіт восьми собак, яких тримав актор, і ті виявили, що актор зник.

Його мати, Марія дас Дорес, повідомила бразильське видання Notícias do Dia, що востаннє вона розмовляла з Мачадо 29 січня і сказала, що він їздив до Сан-Паулу, щоб пройти співбесіду з приводу роботи та зупинився в будинку друга.

Але вони все більше турбувалися, бо Мачадо перестав їм дзвонити, а текстові повідомлення, що надсилаються з його мобільного телефону, містили помилки, що було для нього нехарактерним.

Якось він сказав матері, що не може зателефонувати по відеозв'язку, бо впустив свій мобільний телефон у воду.

Їхня тривога зросла в лютому, коли пароль його "хмарного" сховища було змінено, а місце розташування мобільного телефону відключено.

Незадовго до зникнення Мачадо знімався у серіалі

Джефферсон Мачадо був відомим у Бразилії актором серіалів, також він багато років працював моделлю.

Нагадаємо, раніше у США знайшли мертвим відомого актор Ленса Реддіка. Реддік був зіркою фільму "Джон Вік", грав у серіалах "Босх", "Грань" та "В'язниця Оз".