Принц Вільям зустрівся з 6 років тому, які вижили в пожежі і членами сімей загиблих

Принц Вільям відвідав футбольний стадіон на підтримку спільноти перед річницею пожежі у Гренфелл-Тауер.

41-річний принц Уельський відвідав футбольний стадіон "Квінз Парк Рейнджерс" у Лондоні, щоб дізнатися більше про те, як футбольний клуб підтримує суспільство після руйнівної пожежі 14 червня 2017 року. Про це пише People.

Тоді внаслідок трагічної пожежі у 24-поверховому багатоквартирному будинку Grenfell Tower у Західному Лондоні загинули 72 особи. За даними The New York Times, це була найбільша смертоносна пожежа в житлових будинках Великобританії з часів Другої світової війни.

Футбольний стадіон знаходиться менш ніж за півтори милі від того місця, де колись стояв будинок, і з того часу благодійний підрозділ команди Queen Park Rangers у Community Trust надає підтримку постраждалим.

Принц Вільям зустрівся з генеральним директором благодійної організації та зіркою футболу на пенсії Лесом Фердінандом, щоб дізнатися, як фонд відреагував одразу після пожежі та продовжує на сьогоднішній день надавати підтримку.

Принц Вільям та Лес Фердінанд Фото: Getty Images

Принц Уельський також провів час із громадськими та молодіжними працівниками, які фінансуються Фондом, які пропонують наставництво, підтримку в галузі психічного здоров'я та послуги з особистого розвитку для тих, хто постраждав від пожежі у цьому районі.

Потім принц Вільям поспілкувався з членами сімей загиблих і місцевими жителями, які вижили, які організовували або брали участь у спеціальних футбольних матчах, включаючи четверту гру "Гренфелл" і недавній Меморіальний кубок Гренфелла. Вільям послухав, як на них вплинула трагедія, як футбол змінив їхнє життя і як виглядає життя напередодні шостої річниці пожежі у Гренфелл-Тауер.

Принц Вільям Фото: Getty Images

Нагадаємо, принц Вільям обіймав посаду президента Футбольної асоціації, керівного органу англійського футболу, з 2005 року і раніше виступав за позитивний вплив спорту на психічне здоров'я.

Минулого року принц Уельський разом із дружиною Кейт Міддлтон відвідав поминальну службу, присвячену п'ятій річниці пожежі у Гренфелл-Тауер. Тоді королівське подружжя поклало вінки та квіти на згадку про жертви.

Через два дні після катастрофи у 2017 році принц Вільям супроводжував королеву Єлизавету ||, щоб зустрітися з тими, хто вижив, сім'ями жертв і постраждалими рятувальниками.

Раніше Фокус, що принц Вільям здивував королівських фанів новим відео.