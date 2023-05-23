Принц Вільям здивував королівських фанів новим відео

Старший син короля Великобританії приділив увагу не лише спорту, а й питанням психічного здоров'я.

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Принц та принцеса Уельські відомі своєю любов'ю до спорту. Вони часто разом займаються вітрильним спортом, грають у теніс тощо. Тепер принц Вільям показав ще один свій талант. Як виявилося, майбутній король Великобританії любить веслування, про що красномовно свідчить ролик на офіційній сторінці Кенсінгтонського палацу.

Вільям приєднався до екіпажу HMS Oardacious під час тренування на озері Дорні у Бакінгемширі. HMS Oardacious був заснований у 2019 році для захисту та збору коштів на реабілітацію, підтримання психічного здоров'я та благополуччя всіх підводників, які працюють та вийшли на пенсію, а також їхніх сімей. У ньому екіпажі підводних човнів беруться за сміливі випробування, щоб перетнути Атлантику.

Принц Вільям поговорив з командою на тему збереження психічного здоров'я та взаємної підтримки, оскільки це актуально в межах Тижня обізнаності в цій сфер, а потім разом із двома спортсменами сів у човен й активно керував веслами разом з рештою. На ньому була синя футболка-поло, шорти, кросівки та сонцезахисні окуляри.

"Розуміння наших мереж підтримки має вирішальне значення, тому що у багатьох людей немає таких мереж підтримки, і вони не можуть сформувати тісні зв'язки та зрозуміти, що єдиний спосіб пройти через все це – це підтримувати один одного та тягнути один одного", – заявив Вільям під час зустрічі.

У коментарях підписники дякують королівській особі за те, що він разом із дружиною приділяє таким важливим темам стільки уваги.

Раніше Фокус писав, що принц Вільям, який є першим у черзі на престол, вже планує свою коронацію, і, за словами інсайдерів, вона буде зовсім не схожа на ту, що була у Чарльза III.