28 травня 2023: Пахомія Великого — що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна розповідати про свої плани та брати здачу.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Пахомія Великого. Він жив у IV столітті і багато займався благочестивими справами стосовно церкви. Пахомій влаштував чернече життя для пустельників на берегах річки Ніл і сам став для них прикладом. За це його часто називають засновником монастирів на території Єгипту.
Що не можна робити 28 травня:
- дівчатам розповідати про плани;
- брати решту;
- залишати посуд немитим.
Народні прикмети та повір'я:
- тепла погода до сонячного літа;
- йде дощ — у червні часто буде гроза;
- на осині рясні сережки – добре вродить овес.
День ангела святкують:
Анастасія, Дмитро, Макар
Також у цей день:
1742 – у Лондоні відкривають перший у світі критий плавальний басейн;
1923 — генеральний прокурор США оголошує, що жінки мають право носити штани де завгодно і коли їм це заманеться;
1957 — у США засновують Національну академію грамзапису, що вручає одну з найпрестижніших премій у світі музики — "Греммі".