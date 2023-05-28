Сінді Кроуфорд та Ренді Гербер сходили на подвійне побачення (фото)
Зіркове подружжя провело час із донькою та її коханим.
57-річну американську супермодель Сінді Кроуфорд разом із чоловіком, 60-річним бізнесменом Ренді Гербером, помітили на подвійному побаченні в Калвер-Сіті, штат Каліфорнія. Подружжю компанію під час вечері склала їхня дочка Кайя Гербер та її бойфренд, актор Остін Батлер. Про це пише People.
21-річна модель була одягнена у довге чорне пальто, білу блузку та темні штани. Свій образ вона доповнила світло-коричневим шоппером та чорними лоферами із золотою пряжкою. 31-річний Батлер вибрав для вечері джинсову куртку з червоною підкладкою, білу майку та коричневі штани. Номінант на премію "Оскар" завершив ансамбль вінтажною синьою кепкою.
Супермодель Кроуфорд одягла чорний шкіряний піджак, темно-сині джинси та кілька золотих прикрас як аксесуари.
Ренді Гербер і Сінді Кроуфорд святкуватимуть у понеділок 25-ту річницю весілля, тож цілком можливо, що вони зібралися всі разом, щоб відсвяткувати радісну подію трохи заздалегідь.
Нагадаємо, Кайя та Остін зустрічаються з грудня 2021 року. Незважаючи на 10-річну різницю у віці, батьки дівчини дали добро на ці стосунки.
Раніше Фокус писав, що журналісти поставили крапку у чутках про швидке весілля дочки Сінді Кроуфорд.