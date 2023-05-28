Ветлікарка назвала п'ять порід собак, які б вона ніколи не завела, і пояснила, чому

Лікарка Кетрін Хенстрідж дає рекомендації, керуючись багаторічним досвідом роботи із собаками.

Для кожного, хто має собаку, його улюбленець – найкращий. Однак ветеринарна лікарка з Великобританії під ніком Cat The Vet, вона ж Кетрін Хенстрідж, яка має понад 300 тисяч підписників у TikTok і десятки тисяч в інших соцмережах, вважає, що далеко не всі породи підходять для утримання через проблеми зі здоров'ям. У своєму блозі вона розповіла, яких собак не стала б купувати, і пояснила, з чим це пов'язано. При цьому лікарка підкреслила, що це її думка, і в її правильності вона переконалася за роки роботи з тваринами.

Німецька вівчарка

"Абсолютно красиві собаки, виведені для охорони. Але вони створені не для охорони, а для того, щоб бути підозрілими та тривожними, що робить їх дуже реактивними собаками. Якщо вони мають поганий досвід, вони ніколи його не забувають. Вони красиві, але вони великі. Вони потужні, і вони можуть бути дуже складними", – каже ветеринарка.

Брахіцефали

"Далі – будь-яка з наших порід з пласким обличчям. Знову ж таки, зовсім казкові маленькі собачки, але вони не заслуговують на такі страждання. І я абсолютно просто не можу сприяти цим стражданням, навмисно володіючи ними", – зазначила Кетрін.

Брахіцефали – це породи собак з плескатою, укороченою мордою. Завдяки незвичайній зовнішності (великі очі, кирпаті носи) ці породи надзвичайно популярні: бульдоги, пекінеси, мопси, шарпеї, ши-тцу, грифони (кидсельські та бельгійські), боксери, лхаські апсо, японські хіни, бордоські доги, померанські шпіци та чихуахуа

Але власникам таких собак не варто забувати, що розплатою за таку зовнішність можуть стати проблеми зі здоров'ям через аномалії будови кісткової тканини та надмірну кількість м'яких тканин голови.

Бульдог Фото: Live Science

Бордер-Колі

Бордер-коллі – порода собак, виведена на кордоні Шотландії та Англії. Звідси і назва породи – border (кордон). Вони належать до вівчарських пород. Спочатку бордер-коллі були виведені для роботи з вівцями, проте пізніше з'явилися скотогінні різновиди, для пасіння великої рогатої худоби.

"Номер три — робочий бордер-коллі. Я бачу досить багато таких на практиці, куплених на фермах і які утримуються як домашні тварини. І величезна кількість з них мають проблеми з психічним здоров'ям, тому що цим собакам потрібна робота. У мене просто немає часу у моєму житті, щоб вкласти в них достатньо, щоб переконатися, що вони живуть зі мною своїм найкращим життям", – наголосила ветеринарка.

Бордер-коллі Фото: бордер-колли

Шарпей

"Номер чотири — це шарпей, просто порода, яка особисто мені не подобається. Але знову ж таки, безліч проблем зі здоров'ям і безліч поведінкових проблем, які часто пов'язані з тим фактом, що через їхнє здоров'я вони відчувають біль і дискомфорт, і це робить їх сердитими", – продовжила Генстрідж

Лікарка має на увазі те, що шарпей справді не відрізняється міцним здоров'ям. Через складчасту шкіру ці собаки схильні до інтертриго (дерматит шкірних складок), хейлітів (запалення губ), заворотів повік та ектопічних вій. Зустрічається у породи і дуже грізне захворювання – спадкова (сімейна) лихоманка шарпеїв.

Шарпей Фото: Harvey/Instagram

Великі породи собак

"І номер п'ять — це сенбернар або будь-який інший собака великої породи з величезними щелепами, бо, чесно кажучи, я просто не можу впоратися зі слинами. Якось у мене була клієнтка, яка розповіла мені, що її собака обслинила стелю. Мій зріст 160 см, і мені знадобиться драбинка, щоб дістатися до нього. І, чесно кажучи, в моєму будинку більш ніж достатньо речей для прибирання, і мені не потрібно турбуватися про стелі. Загалом, дуже милі собаки, дуже милі. У цього хлопця фото його ведмедика. Але, чесно кажучи, я недостатньо хороша домогосподарка, щоб наздогнати цих хлопців", – зазначила Кетрін.

Раніше Фокус писав про те, які породи кішок також загрожують проблемами у разі їх покупки.