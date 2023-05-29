Дженніфер Лопес із дочкою помітили біля будинку колишньої дружини Бена Аффлека

Заради дітей колишня та нинішня дружини Бена Аффлека намагаються зберігати дружні стосунки.

53-річна американська співачка та актриса Дженніфер Лопес зустрілася з колишньою дружиною свого чоловіка Бена Аффлека, Дженніфер Гарнер. Її помітили разом із дочкою Емме біля будинку Гарнер, пише Daily Mail.

Артистка привезла доньку до дітей свого чоловіка, які залишилися жити з матір'ю: 17-річної Серафіни, 14-річній Вайолет та 11-річного Сеємюеля. Незважаючи на обставини, що склалися, Дженніфер колишня і нинішня намагаються зберігати дружні стосунки заради дітей, тому часто зустрічаються. Ба більше, минулого тижня Гарнер, Лопес та Аффлек разом відвідали шкільну виставу Серафіни.

Дженніфер описала дружбу підлітків як "емоційний перехід".

"Ми переїхали разом. Діти стали жити разом. Це був свого роду емоційний перехід, але водночас усі ваші мрії справджуються", – заявляла співачка.

Також Лопес похвалила Гарнер за те, що та – гарна матір, і разом із Беном вони виховали добрих дітей.

Сам Бен раніше захоплювався своєю екс-дружиною і зізнався, що був щасливий залишитися з нею в добрих стосунках до кінця життя.

"Коли у вас є діти від когось, ви пов'язані з ними назавжди. І мені дуже пощастило, що вона матір моїх дітей. Наш шлюб не вдався, і це складно. Ми обоє справді вважаємо, що для дітей важливо бачити, як їх батьки поважають один одного і ладнають, разом вони чи ні. Для моїх дітей важливо знати, що я поважаю і дбаю про Джен, і вона ставиться до мене так само", — підкреслив Аффлек. З Гарнер він розлучився 2018-го.

Раніше Фокус писав, що Аффлек образив Гарнер тим, що заявив: якби він залишився з нею у шлюбі, то не кинув би пити.