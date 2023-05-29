Селена Гомес провела вихідні з друзями в Парижі

Селена Гомес позувала з друзями перед Ейфелевою вежею під час нічної прогулянки в Парижі.

Наприкінці квітня 30-річна американська співачка й акторка Селена Гомес завершила зйомки третього сезону детективно-комедійного серіалу "Вбивства в одній будівлі". А потім вона вирушила в Париж, щоб розпочати зйомки музичної кримінальної комедії Жака Одіара "Емілія Перес" разом із колегами з фільму Карлою Софією Гаскон і Зої Салданою. Про це пише Daily Mail.

Гомес скористалася вільним часом, провівши ніч у найромантичнішому місті у світі з кількома своїми подругами. Фотографіями з прогулянки поділилася у своєму Instagram-акаунті подруга зірки.

"Уі-уі-і", — написала Керолайн Франклін у підписі до фотографії на тлі сяйливої Ейфелевої вежі.

Селена Гомес Фото: Instagram @caro_franklin

Гомес, схоже, дуже рада провести час зі своїми друзями, враховуючи яскраву усмішку на її обличчі, коли вона позувала в обіймах із подругами. За п'ять днів до цього Селена теж поділилася у своєму Instagram знімками з подорожі в Париж.

"Париж, друзі, їжа та @rarebeauty, о, яка мрія!" — підписала вона публікацію.

Також Фокус писав, що напередодні Селена Гомес відвідала концерт Бейонсе в межах її туру "Ренесанс". На одному з відео, що потрапили в мережу, знаменитість накричала на свого охоронця.