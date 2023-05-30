30 травня 2023 року: апостола Андроніка – що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна сваритися з начальством і розповідати про свої сни.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять апостола від 70-ти Андроніка. Святий повірив у Бога навіть раніше за апостола Павла. Він був єпископом у місті Панонії, але багато подорожував і поширював християнську віру разом із помічницею на ім'я Юнія. Незабаром вони зазнали тортур з боку ідолопоклонників, але померли з молитвою до Бога на устах. Їхні мощі збереглися нетлінними та творили чудеса.
Що не можна робити 30 травня:
- лінуватися;
- пити алкоголь;
- сваритися з начальством;
- розповідати про те, що сьогодні наснилося.
Народні прикмети та повір'я:
- погода говорить про те, які погодні умови будуть влітку;
- дме північний вітер – літо буде холодним;
- свині риють землю – чекайте на дощі.
День ангела святкують:
Давид, Євдокія, Єфросинія (Єфросинія), Юнія.
Народилися цього дня:
1957 — Оксана Білозір, українська співачка і політична діячка;
1987 — Артем Прима, український біатлоніст.
Також у цей день:
1431 — у Руані спалили Жанну д'Арк;
1871 — падіння Паризької комуни;
1896 — у Нью-Йорку зафіксували перше в історії ДТП: велосипедист зламав ногу під час зіткнення з автомобілем;
1942 — авіація Великобританії здійснила перший масовий наліт на Третій Рейх — в рейді брали участь близько тисячі літаків;
1985 — у Франції на авіакосмічному салоні відбувся перший показ літака Ан-124 "Руслан".