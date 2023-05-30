Стали відомі нові деталі роману Кайлі Дженнер та Тімоті Шаламе

Знаменитостей запідозрили у стосунках на початку 2023.

Стали відомі нові подробиці роману теледіви Кайлі Дженнер та актора Тімоті Шаламе. Про це пише People.

Молода мама і зірка фільму "Назви мене своїм іменем" продовжують свій роман без офіційних заяв. Інсайдер поділився, що 25-річна Кайлі і 27-річний Тімоті бачилися, коли двоє були у Лос-Анджелесі.

"Кайлі подобається зустрічатися, але її головне завдання — бути мамою", — розповіло джерело, додавши, що їхні стосунки "несерйозні".

Кайлі Дженнер з донькою Фото: Instagram/Stormi Webster

Як відомо, зірка реаліті-шоу, яка розсталася з репером Тревісом Скоттом у грудні 2022, і актор, номінований на "Оскар", зав'язали романтичні стосунки після того, як обидва відвідали показ Жан-Поля Готьє в січні 2023.

Джерела повідомляли, що Шаламе і Дженнер спілкувалися одне з одним майже щодня, будь то розмова, текстове повідомлення чи FaceTime.

"Вони дуже весело і кокетливо спілкуються між собою, і він змушує Кайлі посміхатися", — повідомив інсайдер.

Інше джерело зазначило, що їхні стосунки "несерйозні", додавши, що Дженнер любить "тусуватися з Тімоті та дивитися, куди це піде".

"Для неї це було дуже весело, тому що вона відчуває себе набагато інакше, ніж її минулі стосунки. Це нове та захопливе для Кайлі, і вона дуже весело проводить час", – поділився інсайдер.

Тімоті Шаламе Фото: Getty Images

Нагадаємо, Кайлі Дженнер привела на вечірку пʼятирічну доньку.

Також Фокус детальніше писав про стосунки Кайлі Дженнер та Тімоті Шаламе.