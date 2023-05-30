Скандальний фільм "Калігула" оновили та збираються знову показувати у кінотеатрах

Минулого тижня в Каннах була показана нова версія скандального фільму 1979 року, який отримав свого часу найвищий рейтинг із можливих.

Фільм "Калігула" 1979 року свого часу став найскандальнішим фільмом року і зберігає цей статус і зараз. Єдиний, хто залишився задоволений ним — це актор Джон Гілгуд, інші намагаються не згадувати, що колись у ньому знімалися. І це стосується й акторки Хелен Міррен. Але картина Тінто Брасса залишається популярною і її збираються знову запустити в кінотеатрах. Про це пише Daily Mail.

У "Калігулі" було зайнято чимало відомих акторів: Малкольм Макдавелл виконав роль Калігули, Гелен Міррен — його дружини Цезонії, Пітер О'Тул — його дядька Тіберія, Джон Гілгуд — сенатора Нерви.

Малкольм Макдавелл та Гелен Міррен у фільмі "Калігула" Фото: Скриншот

Він був єдиним, хто залишився задоволеним і навіть розповідав, що бачив його тричі. "Я люблю це. Мій перший порнографічний фільм", — говорив Гілгуд.

Майже всі інші, пов'язані з непристойним "найгіршим фільмом в історії", почувалися по-іншому.

Гелен Міррен, яка з'являлася у численних сексуальних сценах, сказала, що зніматися в "Калігулі" було "все одно, що з'являтися в таборі нудистів щодня".

Гелен Міррен на Каннському кінофестивалі 2023 Фото: Getty Images

Нагадаємо, режисером "Калігули" став Тінто Брасс, сценарій написав відомий сатирик Гор Відал, а продюсував проєкт Боб Гуччіоне із журналу Penthouse. Саме Гуччіоне доповнив картину безліччю сцен сексу за участю порнозірок, що у поєднанні з великою кількістю жорстокості й уже наявними еротичними сценами зробило фільм неймовірно скандальним.

Трейлер фільму "Калігула"

У Ватикані його назвали "непристойним сміттям", критики заявили, що це "моральний голокост", а Гор Відал у результаті прибрав своє ім'я з титрів. Коли фільм уперше показали у Каннах, то частина глядачів залишила зал.

Але "Калігулу" перемонтували, оскільки було отримано 96 знятих матеріалів і показали на Каннському кінофестивалі в розділі "класика". Гелен Міррен була присутня на показі. І тепер "найгірший фільм в історії" буде показаний у Франції, а потім і в усьому світі, якщо вдасться знайти дистриб'ютора. Монтажем займався музикант і режисер Томас Негован, який знайшов архівні матеріали в архівах Penthouse та витратив на це три роки.

Однак Тінто Брасс, якому вже 90 років, подав судовий позов, заявивши, що новий монтаж зіпсував його фільм і тепер він не відповідає його баченню.

"Після численних і безплідних переговорів, які тривали довгі роки, спочатку з Penthouse, а потім з іншими незрозумілими особистостями, була створена версія без моєї участі. І яка, на моє переконання, не відображатиме моє художнє бачення. Як відомо, саме процес монтажу формує мій особистий режисерський стиль. Якщо я не можу змонтувати фільм, я не впізнаю його і не визнаю авторство нової версії "Калігули". Мої адвокати вже цим займаються", — заявив Тінто Брасс.

Ті, хто подивився нову версію "Калігули" заявили, що він все ще надто шокуючий, особливо сцена насильства на весіллі та епізод із машиною для обезголовлення.

Відомий кінокритик Роджер Еберт був серед тих, хто пішов з показів у 1979 році й цього року висловився вичерпно: "Це не хороше мистецтво, це не хороше кіно і не хороше порно".

Сцена вбивства Калігули та Цезонії

Нагадаємо, спочатку сценарій фільму "Калігула" писав Роберто Росселіні. Потім він передав його своєму племіннику Франку, який і привабив Гора Відала та Боба Гуччіоне. Бюджет фільму становив 22 мільйони доларів. Але на знімальному майданчику панував хаос, тому що Бобу хотілося більше відвертості та хотілося настільки, що він ночами приводив на майданчик порноакторів і дознімав еротичні сцени, яких, на його думку, бракувало.

Монтували фільм, зрештою, не в манірній Італії, а в Англії, потім у Парижі, а потім і в Нью-Йорку, тому що всі інші відмовлялися займатися порнографічним матеріалом. Гуччіоне не запросив пресу на прем'єру, журналісти відповіли розгромною критикою, всі творці фільму судилися між собою, але картина зрештою зібрала не менше 100 мільйонів доларів у прокаті. Згодом частина прибутку лягла в основу Penthouse Casino у Лас-Вегасі.

Але тепер, 44 роки по тому, найскандальніший фільм із будь-коли створених, схоже, переживе новий сплеск популярності.

Нагадаємо, кілька років тому на аукціон виставили перстень Калігули із цільного сапфіру. На ньому вирізаний профіль Цезонії, яка, за легендами, була така прекрасна, що Калігула показував її оголеною своїм воїнам.