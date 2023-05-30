Мартін Скорсезе анонсував новий фільм про Ісуса після зустрічі з Папою Римським

80-річний режисер лише нещодавно представив на Каннському кінофестивалі свій новий фільм "Вбивці квіткового місяця".

80-річний Мартін Скорсезе анонсує новий фільм про Ісуса після зустрічі з Папою Франциском під час візиту до Ватикану. Про це пише Variety.

Мартін Скорсезе оголосив про новий проєкт, присвячений Ісусу після приватної аудієнції у Папи Франциска під час візиту до Ватикану в Римі в суботу.

Мартін Скорсезе на зустрічі з Папою Римським

80-річний лауреат премії "Оскар", чий останній фільм "Вбивці квіткового місяця" отримав дев'ятихвилинні овації на Каннському кінофестивалі, також виступив у Ватикані на конференції під назвою "Глобальна естетика католицької уяви".

"Я відповів на звернення Папи до художників єдиним відомим мені способом: придумавши та написавши сценарій для фільму про Ісуса. І я збираюся почати його робити", — заявив Скорсезе.

Мартін Скорсезе на зустрічі з Папою Римським

Під час конференції Мартін зазначив, що його торкнувся заклик Папи про те, що "треба дати нам усім побачити Ісуса".

У 1988 році Скорсезе вже представляв на Венеціанському кінофестивалі фільм про життя Ісуса: "Остання спокуса Христа".

У ньому знімалися Віллем Дефо у ролі Ісуса, Гарві Кейтель у ролі Юди, Девід Боуї у ролі Понтія Пілата, а також Барбара Херші у ролі Марії Магдалини.

Це екранізація роману грецького письменника Нікоса Казандзакіса "Остання спокуса", виданого 1955 року. І тоді, незважаючи на визнання кінокритиків та номінації на "Оскар" та "Золотий глобус", фільм Скорсезе критикували представники релігійних організацій, а режисер Франко Дзефіреллі навіть зняв свою картину "Молодої Тосканіні" з показу на Венеціанському кінофестивалі.

Трейлер фільму "Остання спокуса Христа"

Скорсезе також зняв історичну епопею 2016 року під назвою "Мовчання", в якій розповідається історія переслідувань християн-єзуїтів у Японії 17 століття.

Фільм "Мовчання", в якому знімалися такі зірки, як Ліам Нісон, Ендрю Гарфілд та Адам Драйвер, був показаний у Ватикані.

Трейлер фільму "Мовчання"

Під час виходу проєкту Мартін, який раніше зустрічався з Папою Франциском у 2016 та 2018 роках, поговорив з Антоніо Спадаро, редактором релігійного журналу La Civiltà Cattolica, про фільм та свої релігійні переконання.

"Мене цікавить, як люди сприймають Бога, чи краще сказати, як вони сприймають світ невловного", — пояснив він.

Говорячи про себе, Скорсезе сказав, що вважає себе католиком, хоч він і не є завзятим парафіянином.

"Після багатьох років роздумів, я почуваюся найкомфортніше як католик. Я вірю в догмати католицизму. Я не лікар церкви. Я не богослов, який міг би сперечатися про Трійцю. Мене, звичайно, не цікавить політика установи. Але ідея Воскресіння, ідея Втілення, потужне послання співчуття та любові – ось ключ до всього”, – заявив Скорсезе.

Нагадаємо, раніше Мартін Скорсезе, Леонардо ДіКапріо та Роберт Де Ніро з'явилися на червоній доріжці Каннського кінофестивалю 2023 року.