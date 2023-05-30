Кайя Гербер та Остін Батлер відправилися на прогулянку з домашнім улюбленцем (фото)

Зіркова пара розвіяла чутки про заручини.

21-річну американську модель Кайю Гербер та актора Остіна Батлера помітили на прогулянці з домашнім улюбленцем. Про це пише Daily Mail.

Зіркова пара вийшла у світ у Лос-Анджелесі. Це перший випадок, коли їх сфотографували наодинці з часів події "Time 100" 27 квітня в Нью-Йорку. Свіжі фотографії розвіяли чутки про те, що донька Сінді Кроуфорд і 31-річний "Елвіс" заручені, оскільки було зрозуміло, що вона не носить каблучки для заручин на лівій руці.

Зірка подіумів була в темно-синьому спортивному топі і зеленому худі на блискавці спереду, чорних легінсах та кепці.

Тим часом бойфренд Кайї був одягнений у сіру футболку та темно-зелені штани, синій світшот, зав'язаний на стегнах, і синю кепку на голові. Було видно, як модель сміється і ніжно обнімає Остіна за плечі.

Кайя Гербер та Остін Батлер

Кайя та Остін зустрічаються з грудня 2021 року. Раніше цього тижня пліткарський блог Deuxmoi опублікував новину, у якій стверджувалося, що пара заручилася. До цього модель понад рік зустрічалася з іншим актором — Джейкобом Елорді.

Кайя Гербер Фото: kaiagerber

Нагадаємо, Кайя Гербер з коханим та батьками відправилися на прогулянку у Каліфорнії.

Також Фокус писав про чутки щодо заручин Кайї Гербер та Остіна Батлера.