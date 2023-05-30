Демі Мур продемонструвала найзручніший ансамбль для прогулянок влітку

Традиційно акторка не виходить з дому без свого пса Плова.

60-річна американська акторка Демі Мур прогулялася вулицями Нью-Йорка зі своїм собакою Пловом за пазухою та 31-річною дочкою Скаут Вілліс, продемонструвавши оптимальний ансамбль для подібних виходів, який особливо актуальний у спеку.

На ній була чорна майка, укорочені широкі джинси з низькою посадкою та світлими манжетами, а також білі кросівки. На плечі акторки висів білий шопер із тканини, а в руках вона тримала велику чорну сумку. Образ завершували розпущене волосся та сонцезахисні окуляри.

Її дочка була одягнена дещо тепліше. Скаут вийшла на вулицю у зелених спортивних штанях та відповідного кольору толстовці, вибравши під костюм кросівки на грубій підошві.

Місяць тому Демі стала бабусею, чому дуже рада. Її старша дочка Румер народила дівчинку Луетту. Пологи проходили вдома у басейні, і мати підтримувала доньку в цей момент, як і обидві сестри породіллі.

Раніше Фокус розповідав про те, що Демі Мур разом із нинішньою дружиною Брюса Вілліса намагаються максимально покращити будні чоловіка, який все більше втрачає зв'язок із реальністю через діагностовану у нього лобово-скроневу деменцію. Нещодавно Емма Хемінг поділилася тим, як її старша дочка Евелін реагує на хворобу батька і шукає "кумедні факти" про неї.