Стало відомо, що дратує принца Вільяма

Попри те, що син Чарльза ІІІ захоплюється успіхом дружини, є одна річ, яка йому сильно не подобається.

Стало відомо, що дратує принца Уельського Вільяма. Про це пише Pinkvilla.

Королівська експертка Роя Нікха вважає, що сина короля Чарльза ІІІ турбує одна річ. Як повідомляється, майбутньому монарху Великобританії не подобається, коли його обрізають на знімках у пресі.

Нікха каже, що це трапляється дуже часто, коли принц Вільям та Кейт Міддлтон відвідують разом офіційні заходи, але наступного дня на першій сторінці газет здається, що принца Уельського там і не було, оскільки акцент роблять на персоні його дружини.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон Фото: Getty

Щодо більшої популярності коханої, то принц Вільям на це не зважає. Попри те, що його батьку не подобалася любов публіки до принцеси Діани.

"Чарльз завжди був дуже засмучений, коли Діана затьмарювала його, що було завжди. Вільям у захваті від того, що люди тепло ставляться до Кетрін. Вільяму це зручно. Я чула, як він розповідав про роботу Кетрін і про те, як він у захваті від неї, і йому подобається, що вона набуває популярності", — зазначає фахівець.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Нагадаємо, як Кейт Міддлтон провела останній день перед весіллям з принцом Вільямом у 2011 році.

Також Фокус писав про "помилку" Кейт Міддлтон, яку вона повторює за принцесою Діаною.