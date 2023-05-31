Майбутній король Великобританії на канікулах займається справами на місцевій фермі.

Принц Джордж змушений виконувати домашні обовʼязки Кейт Міддлтон та принца Вільяма. Про це пише Mirror.

Принцеса Уельська розповіла, що очікує від своїх дітей виконання домашніх справ, особливо під час шкільних канікул.

Мама трьох одного разу обмовилася, що її старшому дали дуже незвичайну роботу, щоб він міг її виконувати, насолоджуючись часом поза школою в сімейному будинку Анмер-Голл Норфолк, у маєтку Сандрінгем.

"Це була робота Джорджа на канікулах — перевозити корм", — сказала 41-річна Міддлтон, коли помітила роботу робота-перевізника на одній з ферм.

Принц Вільям додав, що їхні троє дітей вчаться працювати на фермі у своєму маєтку. Пара, яка одружилася в 2011 році, також виховує 8-річну принцесу Шарлотту та 5-річного принца Луї.

Крім того, що вони займаються хатніми справами, принцеса Уельська досить традиційна в іншому аспекті виховання. Вона готує торти на кожен день народження своїх дітей.

Принц Джордж Фото: Facebook/George, Prince of Cambridge

Девʼятирічний Джордж також став наймолодшим пажем на коронації свого дідуся Чарльза ІІІ 6 травня 2023. Він сумлінно виконав своє завдання, попри те, що був далі від батьків та брата із сестрою.

Принц Джордж на коронації дідуся Фото: Getty Images

Нагадаємо, на принца Джорджа покладаються великі надії в розвитку сучасної монархії.

Також Фокус писав про унікальний подарунок принцу Джорджу на хрестини, який він досі не бачив.