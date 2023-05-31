Кейт Бекінсейл розповіла, як Кіану Рівз врятував її від ганьби на червоній доріжці

Кейт зазначила, що на той момент Кіану навіть не зрозумів, наскільки важливою була його підтримка для неї.

Доброта і безкорисливість актора Кіану Рівза вже давно стали притчею не тільки в Голлівуді, а й у всьому світі. Його колега по цеху Кейт Бекінсейл поділилася одним випадком із життя, який вкотре підтвердив, що таких людей, як Кіану, ще пошукати. Історію 30-річної давнини вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

За словами знаменитості, 1993 року Рівз допоміг їй уникнути проблем із гардеробом. Разом з ним на світовій прем'єрі "Багато шуму з нічого" під час 46-го кінофестивалю Каннах їй на допомогу поспішив і другий партнер по фільму Роберт Шон Леонард. Кейт купила бежевий боді в магазині в аеропорту, вставила у волосся квітку з таці для сніданку в готелі й одягла грубі черевики від Dr. Martens зі сталевим носком для "найбільшої червоної килимової доріжки" у її житті

"Коли я сіла в машину, щоб поїхати на прем'єру з Дензелом і Полеттою Вашингтон, всі кнопки в промежині розкрилися самі собою, і боді піднялося, як рулонна штора. Я не відчувала, що було б доречно копатися в паху, коли ми всі сиділи в задній частині машини, тому я просто тихо запанікувала. Вийшла на найбільшу червону доріжку в моєму житті і шепнула Кіану та Роберту Шону Леонарду, що сталося. На цьому знімку я тримаю передню ластовицю внизу, а вони вдвох тримають задню ластовицю. Абсолютні легенди, які, можливо, навіть не до кінця розуміли фізику того, що відбувається, або навіть чули слово "ластовиця" раніше, але обидва схопилися, щоб врятувати мене без питань", — зізналася вона.

Пост Бекінсейл в Instagram отримала підтримку від дворазової номінантки на "Оскар" Наомі Воттс, актриси "Рівердейла" Наталі Болтт та актора Крістофера Конвері.

Фільм "Багато шуму з нічого" було номіновано на головний приз французького фестивалю, Золоту пальмову гілку, яка дісталася картинам Чена Кайге "Прощавай, моя наложниця" та Джейн Кемпіон "Фортепіано".

Схвалена критиками романтична комедія Кеннета Брани в тосканському стилі, заснована на шекспірівській п'єсі 1623 року, зібрала 43 мільйони доларів у світовому прокаті при скромному бюджеті в 7,1 мільйона доларів. У фільмі, номінованому на премію "Золотий глобус", також зіграли Брана, Емма Томпсон, Майкл Кітон та Імельда Стонтон.

Раніше Фокус писав, що Кіану Рівз знову взявся за бас-гітару та повернувся до рок-групи, де грав 20 років тому.