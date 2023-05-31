Аль Пачіно матиме дитину від дівчини, яка молодша за нього на 53 роки

Актор ніколи не був одружений. І його нинішній дівчині Нур Альфаллах 29 років.

Легендарний актор Аль Пачіно, зірка фільмів "Хрещений батько" та "Адвокат диявола", знову стане батьком. Актору у квітні виповнилося 83 роки, а його дівчині Нур Альфаллах – 29 років. Про це пише TMZ.

Відомо, що Нур зараз на восьмому місяці вагітності, тож малюк з'явиться на світ вже зовсім скоро.

Аль Пачіно та Альфаллах перебувають у романтичних стосунках з квітня 2022 року. Новини про вагітність Нур з'явилися того ж місяця, коли давній колега Пачіно Роберт Де Ніро, 79 років, став батьком усьоме. Дочку народила його подруга Тіффані Чен.

Востаннє Нур і Пачіно бачили у висококласній закусочній E Baldi у Лос-Анджелесі.

Нур Альфаллах – не надто публічна особа, але Аль Пачіно не перший її бойфренд у роках. Вона походить з багатої американо-кувейтської родини. Нур народилася в Беверлі-Хіллз і навчалася у Школі кіно та телебачення Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, а згодом розпочала кар'єру продюсера.

Нур Альфаллах Фото: nooralfallah/instagram

"Вона подорожує з багатими друзями та походить з дуже заможної родини", — повідомив інсайдер і зазначив, що величезна різниця у віці не проблема для Нур, оскільки вона "завжди зустрічається з багатими чоловіками похилого віку".

Серед її бойфрендів називають 51-річного актора Елая Рота, зірку "Безславних виродків", 93-річну кінолегенду Клінта Іствуда, ікону Rolling Stones Міка Джаггера, якому на момент їхнього роману було 74 роки та німецького мільярдера Ніколаса Берггрюена, якому тоді було 60.

Нур Альфаллах та Ніколас Берггрюен Фото: nooralfallah/instagram

Нур Альфаллах та Мік Джаггер Фото: nooralfallah/instagram

Наймолодшим серед її бойфрендів був син Майкла Джексона Принц, з яким вони разом ходили до приватної школи Баклі у Каліфорнії.

Вперше Нур та Аль Пачіно сфотографували на вечірці "Оскара" у 2022 році за одним столиком з режисером та актором Тайкою Вайтіті. Пізніше їх бачили разом із Джейсоном Момоа.

Аль Пачіно і Нур Альфаллах із Тайкою Вайтіті на оскарівській вечірці Фото: Getty Images

Відомо, що Нур не була одружена офіційно, як і її бойфренд. Аль Пачино мала безліч романів з відомими жінками, які актор не афішував. Достеменно відомо про його стосунки з актрисами Даян Кітон та Мартою Келлер.

З 1988 року актор зустрічався з Джен Террант, викладачкою акторської майстерності. У цих відносинах народилася дочка Джулія Марія. Пара незабаром розпалася, але Аль Пачіно щиро любить свою дочку і підтримує її у будь-яких починаннях.

Також серйозні стосунки склалися у Аль Пачіно з актрисою Беверлі д'Анджело.

Беверлі познайомилася з ним у 1996 році і роман, що почався, у результаті переріс у тривалі відносини. Пара пробула разом сім років, але вони розлучилися невдовзі після народження близнюків: Олівії Роуз та Антона Джеймса. Беверлі завагітніла після процедури ЕКЗ. І згодом розповідала, що зважилася на процедуру, коли Аль Пачіно зізнався, що хоче дітей від неї.

Аль Пачіно підтримує добрі стосунки з колишніми дівчатами та спілкується зі своїми дітьми. Беверлі в інтерв'ю говорила, що хоч вони й розлучилися, але сила їхнього кохання була "основою для вирішення будь-яких конфліктів і створення нової історії".

Після Аль Пачино був роман з аргентинською актрисою Люсилою Сола. Її дочка Каміла Морроне була у відносинах з Леонардо ДіКапріо.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про роман Нур Альфаллах та Аль Пачіно, а також з'ясував усе, що відомо про молоду подружку легендарного актора.