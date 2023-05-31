Блейк Лайвлі захопилася накаченим тілом Раяна Рейнольдса (фото)

Блейк Лайвлі публічно продемонструвала почуття до свого чоловіка.

46-річний американський актор Раян Рейнольдс продемонстрував свої накачені руки у білій майці та сонцезахисних окулярах на знімку, яким він поділився у своїй історії у Instagram.

"Літо в Нью-Йорку змушує мене жалкувати про те, як я ставився до зими в Нью-Йорку", — підписав він фотографію, зроблену його дружиною.

35-річна американська акторка та модель Блейк Лайвлі потім повторно розмістила фотографію у своїй власній історії в Instagram і не стала стримувати кокетливі почуття до свого чоловіка.

Лайвлі прикріпила до фотографії наклейку з написом "Обережно: дуже гостре", а також кілька пляшок із гострим соусом, зображення вусатого перцю в сомбреро та мультяшної тварини, що вивергає вогонь. Але найперспективнішою наклейкою, яку вона тонко включила в репост, була розстебнута блискавка.

Ця зоряна пара по праву вважається однією з найміцніших у Голлівуді. Блейк і Раян часто постять у соцмережах забавні фото, але дуже потайливі у всьому, що стосується їхніх дітей та сім'ї.

Вони почали зустрічатися у 2011 році і за рік одружилися. У них четверо дітей: 8-річна Джеймс, 6-річна Інес, 6 років та 3-річна Бетті, 3 роки. Ім'я четвертої дитини, яку зірка "Пліткарки" народила в лютому, поки що невідоме.

Також Фокус писав, що Блейк Лайвлі, яка нещодавно народила четверту дитину, поділилася в Instagram фотографіями з сімейного відпочинку. Акторка опублікувала знімки в купальнику, продемонструвавши, що вона дуже швидко набула форми.