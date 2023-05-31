Пріянка Чопра розповіла про вимоги режисера показати її спідню білизну

На початку карʼєри зірка Боллівуду зіткнулася з неприємною ситуацією на знімальному майданчику.

40-річна індійська акторка Пріянка Чопра розповіла про домагання з боку боллівудського режисера на початку її карʼєри. Про це пише The Zoe Report.

Дружина Ніка Джонаса згадала, як вона одного разу працювала над проєктом, де режисер змушував показати її спідню білизну під час зйомок сцени. Хоча зірка "Знову кохання" не назвала імені режисера чи фільму, вона пояснила, що мала "спокушати" когось як агентка під прикриттям у цій картині.

"Я під прикриттям, я спокушаю хлопця — очевидно, це те, що роблять дівчата, коли вони під прикриттям. Але я спокушаю хлопця, і мені доведеться зняти частину одягу", — пояснила колишня Міс світу.

Чопра пригадала, що режисер наполягав на тому, щоб побачити в сцені її спідню білизну.

Пріянка Чопра Фото: Instagram @priyankachopra

"Ні, мені потрібно побачити її спідню білизну. Інакше навіщо хтось приходить дивитися цей фільм?" — сказав тоді режисер, персона якого залишається загадкою.

Чопра Джонас зазначила, що режисер сказав це не їй, а стилісту перед нею, що вона назвала "дегуманним".

"Це був такий дегуманний момент. Це було відчуття: "Я ніщо інше, окрім того, як мене можна використовувати, моє мистецтво не має значення, те, що я вношу, не важливо", — сказала вона.

Пріянка Чопра Фото: Getty Images

Нагадаємо, на що Пріянка Чопра готова піти заради своєї однорічної доньки.

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