Брат Кейт Міддлтон розповів, чому її дітям пощастило

Принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї пізнали радість собаки — частково завдяки їхньому дядькові Джеймсу Міддлтону.

36-річний брат Кейт Міддлтон Джеймс у новому інтерв'ю журналу "OK!" розповів, що у дітей принца та принцеси Уельських дуже щасливе дитинство, тому що в їх сім'ї є собака.

Перша сімейна собака принца Вільяма і принцеси Кейт, Лупо, була цуценям із посліду улюбленої собаки Джеймса Елли, а їхня нинішня собака Орла була подарунком Джеймса після того, як у його вихованиці Луни народилися цуценята.

"Я дуже радий, що вони можуть отримувати задоволення від собаки у своєму житті, — сказав Джеймс. — Я бачу, що їм пощастило, що в їхньому житті є собака".

Джеймс згадав, що він не мав собаки, поки він не став підлітком. У дитинстві він "писав листи моїм батькам, намагаючись переконати їх дозволити мені завести собаку". Зрештою, родина Міддлтон завела золотистого ретрівера на прізвисько Тіллі.

"Я знайшов багато втіхи у своїй собаці Тіллі, особливо коли я був підлітком, — сказав засновник Ella & Co. — Вона знала всі мої секрети в той час — хто мені подобався, і всі ті маленькі хитрощі, які приходять із дорослішанням, про які я ніколи нікому не розповідав".

Джеймс Міддлтон відомий своєю любов'ю до собак

Орла — кельтське ім'я, що означає "золота принцеса". Домашня улюблениця з'явилася в родині принца Вільяма та принцеси Кейт незадовго до того, як їхня собака Лупо померла у листопаді 2020 року. У травні того ж року Джеймс оголосив, що його собака Луна привітала "шість здорових маленьких цуценят", додавши, що він не триматиме цуценят сам, оскільки "на всіх них чекають прекрасні будинки".

У принцеси Шарлотти особливий зв'язок із Орлою. На новому портреті, випущеному раніше цього місяця на честь її 8-річчя, Шарлотта обняла кокер-спанієля в полі квітів і посміхнулася до камери. Орла також з'явилася на одному із портретів принцеси Шарлотти, присвячених її 7-річчю.

Принцеса Шарлотта

Також Фокус писав, що брат Кейт Міддтон зробив пожертву до організації, яка допомагає собакам з України.